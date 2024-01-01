В Чувашии начался ежегодный зимний учет зверей и птиц

К процедуре приступили инспекторы Дирекции по охране животного мира Минприроды республики.

Специалисты исследуют 59 территорий, пройдут 5100 км. Животных посчитают методом зимнего маршрутного учета и шумового прогона, для которого уже определено 24 территории.

В Минприроды отмечают, что анализ следов на снегу — самый популярный способ зимнего маршрутного учета. Это помогает сделать правильную оценку численности копытных (лось, косуля, кабан) и пушных животных (рысь, волк, лисица, куница, хорек, горностай, белка, заяц-беляк, заяц-русак). Также инспекторы будут фиксировать встречи рябчиков, тетеревов, глухарей и серых куропаток. Полевые работы планируют завершить 15 марта. По словам министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира Бедертдинова, ежегодный подсчет животных и птиц помогает оперативно отслеживать их численность и на основании полученных данных делать выводы о количестве выдаваемых квот и норм допустимой добычи охотничьих ресурсов.