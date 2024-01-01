Стартовала акция «Елке — вторую жизнь»

Не выкидывайте зеленых красавиц!

Праздники закончились. Атмосфера новогоднего веселья утихает. Елочные игрушки бережно снимают и складывают в коробки до следующего раза. А у тех, кто приобрел на праздники живую ель, возникает вопрос, что же дальше делать с хвойным растением?

Самым правильным и экологичным вариантом будет сдать его на переработку, дав увядающему дереву «вторую жизнь». Так, Минприроды республики совместно с Чебоксарским филиалом Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина запускает акцию по сбору и переработке новогодних деревьев «Елке — вторую жизнь».

Перед сдачей дерево нужно обязательно «подготовить» — удалить с него все игрушки и мишуру, отклеить скотч (если он есть), снять мешковину или полиэтилен. При этом на переработку принимаются не только целые сочные зеленые или сухие деревья — сосны, ели и пихты, но и ветки растений. В ведомстве также напоминают, что если дерево слишком большое, его лучше распилить на несколько частей.

Все сданные деревья будут отправлены на дробление. Полученная щепа в дальнейшем сможет пригодиться в сельском хозяйстве — ей посыпают почву для защиты от сорняков и промерзания. Возможны и иные способы применения: для оборудования цветочных клумб, экотроп или просто на растопку.

Министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов призывает жителей республики не выкидывать хвойные растения, которые радовали их в новогодние праздники. «Можно подарить дереву «вторую жизнь» сдав его на переработку. Давайте же будем более ответственно и сознательно относиться к нашей природе», — подчеркнул министр.

Как сообщают в Минприроды, сбор хвойных растений будет проходить до конца января. Сдать елки можно в Чебоксарах по проспекту Ивана Яковлева, 31, в будние и выходные дни с 8.00 до 17.00.

В министерстве также обращают внимание, что перед приездом нужно заранее позвонить по телефону 8 (8352) 51-02-99.

После Нового года дерево нужно сдать на переработку, с обычным мусором елку выбрасывать нельзя. Фото Марины Столяровой