С 15 января в Чувашии стартует Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах

В ходе опроса будет известна информация об условиях проживания, материальном положении семей, получаемых мерах социальной поддержки. Всего в России участниками Выборочного наблюдения станут 60 тыс. домохозяйств, в Чувашии — 576.

Для обследования в республике выбраны города Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля, Цивильск и Ядрин. Еще определены десять муниципальных округов: Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Комсомольский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский.

Чувашстат предупреждает: жителей опросят интервьюеры, которые покажут паспорт, специальное удостоверение и заполнят бланки наблюдения со слов опрашиваемых. При ответах на вопросы от респондентов не требуются документы. Полученная информация не подлежит разглашению, используется для формирования сводных данных и необходима для планирования мер социальной политики. Выборочное наблюдение продлится по 9 февраля.