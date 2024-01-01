НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ,

сенатор РФ от Госсовета Чувашии:

«Тема семьи станет главной в наступившем 2024 году. Утвержден план мероприятий Года семьи, где предусмотрены мероприятия по совершенствованию положения семей

с детьми, работа с родителями, в том числе будущими. Будут организованы программы по улучшению здоровья детей и взрослых, включая оценку репродуктивного здоровья сотрудников на рабочих местах в рамках обязательной диспансеризации. И если говорить про меры поддержки, то напомню, что с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала увеличится на 7,5 процента и составит на первого ребенка 631 тысячу рублей, на второго — 834 (было 775). Открыть Год семьи планируется Всероссийским семейным форумом «Родные — любимые», он будет проходить на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 19 января».