Эксперимент с цифровым рублем предложено провести в Чувашии

В 2024 году планируется протестировать в отдельных видах бюджетных расходов цифровой рубль. Эксперимент этот может пройти в Чувашии, рассказал в интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, опробовать цифровой рубль следует там, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств. Это могут быть социальные выплаты для граждан, субсидии, ассигнования, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг. «Цифровой рубль также позволит оптимизировать бизнес-процессы, сократить время и издержки при проведении сделок, в частности в рамках смарт-контрактов — специальных цифровых алгоритмов, которые координируют выполнение обязательств всеми сторонами и совершение сделки.

В этой связи я предложил Минфину провести в Чувашии подобный эксперимент по финансированию проектов на основе смарт-контрактов», — отметил Анатолий Аксаков.