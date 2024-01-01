Международные сборы самбистов проходят в Чебоксарах

Самбисты из России и Казахстана принимают участие в зимних тренировочных сборах в столице Чувашии, занятия проводятся в СШОР № 10 им. А.И.Трофимова.

Помимо чувашских и казахских самбистов, здесь тренируются гости из 10 регионов РФ — Республики Татарстан и Марий Эл, Нижегородской, Кировской, Пензенской, Мурманской, Рязанской, Самарской, Владимирской области, Москва. Под руководством опытных наставников спортсмены готовятся к предстоящим соревнованиям календарного плана 2024 года.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале пожелал самбистам «плодотворной работы, заряда сил, оптимизма и новых побед в наступившем году».