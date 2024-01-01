Куда сходить, если на улице мороз?

Библиотеки и музеи приглашают в гости

Январский мороз крепчает, но это не значит, что в новогодние каникулы нужно грустить дома. Учреждения культуры подготовили интересную программу для тех, кому уже порядком надоело сидеть за телевизором.

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека в Чебоксарах предлагает читателям принять участие в новогодних и рождественских мероприятиях. В программе – игры, конкурсы, мастер-классы, громкие чтения лучших произведений для детей о Новом годе и Рождестве, зимние посиделки в библиогорнице. 4 января специалисты отдела обслуживания приглашают на литературно-игровую программу «Румяные каникулы». Библиотекари расскажут участникам о традициях новогодних праздников и предложат ребятам познавательные игры. 5 января тут состоится мастер-класс «Рождественский ангел». Сектор культурных программ предлагает посетителям занятие по изготовлению украшений и поделок на Рождество.

В пятницу же Чувашский национальный музей зовет на экскурсию по культуре древних цивилизаций. В Музее Михаила Сеспеля в этот день пройдет марафон по прядению, каждый час – очередной мастер-класс «Чудо-веретенышко». А 6-7 января заведующий Музеем чувашской вышивки Надежда Сельверстрова проведет авторскую экскурсию «Многоликая Россия». Наглядные лекции Надежды Аркадьевны по народному искусству всегда проходят с аншлагом, рассказывают в музее. Нынче специалист поведает о вышивке народов России.

Ну а тех, кто не боится дальней дороги, 4 января ждут в Музее натурального хозяйства чувашского крестьянина, что находится в деревне Верхние Ачаки Ядринского округа. В 11 часов там начнется новогоднее представление.