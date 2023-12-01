Ни в сказке сказать, ни пером описать: киноитоги уходящего года

Автор: Ольга ПетроваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Чебурашка» продолжает шествовать победным шагом: 1 января телевизионная премьера.

Какие отечественные фильмы и сериалы, вышедшие в 2023 году, посмотрело наибольшее число зрителей? Какие стали событием в жизни страны, о них говорили и разбирали по косточкам? А какие, с крепким сценарием и звездным актерским ансамблем, прошли почти незамеченными? Опираясь на данные бюллетеня кинопрокатчиков kinometro.ru и рейтинги крупнейшей российской платформы Кинопоиск, подведем итоги уходящего года.

Лидеры кинопроката

 

Пятерка самых кассовых российских фильмов этого года выглядит так:

«Чебурашка» (23 млн 603 тыс. зрителей, 7 млрд 045716550 рублей кассовых сборов)
«По щучьему велению» (8 млн 609 тыс. зрителей, 2 млрд 469428856 рублей)
«Вызов» (6 млн 800 тыс. зрителей, 2 млрд 159271084 рубля)
«Праведник» (2 млн 184 тыс. зрителей, 641950698 рублей)
«Баба-Яга спасает мир» (2 млн 374 тыс. зрителей, 603661427 рублей)

Учтены просмотры и сборы по России и странам СНГ. Сказка «По щучьему велению» еще идет в кинотеатрах, потому цифры будут расти. Но уже понятно, что рекорд «Чебурашки» останется непобитым. Как в этот калашный ряд попала «Баба-Яга…», по качеству сценария и спецэффектов сильно уступающая первым двум сказкам, можно объяснить только летним «безрыбьем». Она вышла в середине каникул: 3 августа и не имела конкурентов.

В спину этой пятерке дышит «Теща», которая вот уже месяц держится в лидерах кинопроката. Почти полтора миллиона просмотров и касса в 500 млн рублей. Это тоже неокончательные сборы, потому что показ продолжается. Но «Теще» еще нужно обогнать «Поехавшую» и «Повелителя ветра» (они расположились на шестой и седьмой строчках). Картина про кругосветку Федора Конюхова на воздушном шаре собрала у экранов 1 млн 675 тыс. зрителей и заработала почти 517 млн рублей. Фильм о еще одном полете и летчике Дамире Юсупове, который посадил пассажирский лайнер на кукурузном поле, посмотрели 1 млн 615 тыс. жителей России и СНГ. Его касса на 57 млн меньше, чем у «Повелителя ветра», и уже на 40 — ниже, чем у «Тещи». До ее выхода три картины про путешествия со счастливым финалом расположились друг за другом, начиная с шестой строчки кинорейтинга. Также в первую десятку наряду с «Праведником» попал еще один фильм про Великую Отечественную и Вторую мировую — «Нюрнберг».

Картина «Поехавшая» стала, пожалуй, самым романтичным фильмом этого года.

Журналист ГТРК «Чувашия», автор кинорубрик Анна Филиппова фильмы смотрит каждый день. Из топ-10 она особо выделила «Поехавшую» (1 млн 749 тыс. зрителей, 527 млн 090384 рубля сборов). История легкая, поданная с юмором и основанная на реальных событиях из жизни Анны Смолиной, в багаже которой — путешествие на велосипеде длиной в 6 тыс. км. Да и жанр роуд-муви пока не наскучил публике. Фильм «Вызов» разбил детскую мечту Анны стать космонавтом: «Каково сейчас в космосе? Это же не какая-то фантастическая история, а реальная — про космический склад. (Командир Антон Шкаплеров в фильме рассказывает героине Юлии Пересильд, что МКС сами космонавты расшифровывают как международный космический склад. — Прим. автора). Совсем недавно мне пришлось пересмотреть это кино: мы сидели в компании, и друзья выбрали этот фильм. Второй раз смотреть его даже интереснее. Обращаешь больше внимания на детали подготовки. И здесь, как и в «Поехавшей», выделяется тема отношений главной героини с мамой».

Несмотря на большую занятость на работе, в плотном графике жизни время для кино всегда находит и заместитель руководителя Центра управления регионом Чувашской Республики Алексей Белов. Его не было среди тех 23 миллионов, что пошли на «Чебурашку» в кинотеатр. Он посмотрел его уже в интернете во время большого семейного праздника. Говорит, картина добавила тепла и настроения тому вечеру. На вопрос, почему отечественный кинематограф сейчас взял тренд на сказки, отвечает так: «У сказки всегда хороший конец, в отличие от того, что происходит в жизни. А когда начинаешь листать списки российских фильмов, часто это какая-то чернуха. Да и сказки у нас действительно научились снимать: там много спецэффектов, яркие костюмы и заложены очень хорошие идеи».

Недостижимая вершина «Чебурашки»

 

Прошел почти год с момента выхода, а феномен «Чебурашки» до сих пор продолжает будоражить умы. Подключились даже лингвисты. Отмечают один из важных посылов фильма — нужно учиться разговаривать друг с другом. И напоминают: речь определяет сознание. Молодой Гена не объясняет дочери, что происходит с ним после гибели жены, почему он отказывается от воспитания девочки, и на десятилетия они перестают разговаривать. В ее семье растет молчаливый мальчик. Чебурашка, появившись в дендрарии, тоже не сразу начинает говорить. Помните, как он отвечает героине Евы Смирновой на вопрос: «А какие слова ты еще знаешь?» — «Без-ысход-ность…» Старуха Шапокляк, ставшая в исполнении Елены Яковлевой Риммой, директором шоколадной фабрики, лишь в финале объясняет, почему так стремится во всем угодить своей капризной внучке. И отношение к ней сразу меняется. «У плохих поступков нет оправдания, но есть причины», — заключает Гена. А как понять эти причины, если герои закрылись и не говорят о них? А еще — это уже позиция психологов — фильм подтверждает, что легче договариваются и понимают друг друга деды и внуки, а не отцы и дети. Так и Гена, и Римма подбирают ключи к своим детям через внуков и уже с ними исправляют ошибки воспитания.

Вот потому кажется, что «Чебурашка» — фильм для взрослых: в нем зашито столько пластов и смыслов, что в юном возрасте их просто не разглядеть. 1 января вечером картину покажут на канале «Россия», так что будет возможность пересмотреть и обратить внимание на детали, ускользнувшие при первом знакомстве.

Аутсайдеры кинопроката

 

Эксперты кино отмечают — в стране сейчас снимается мало мелодрам. Не таких, которые идут в выходные на той же «России», где по сюжету на молодую героиню сваливается все, на что у сценаристов хватило фантазии, а качественных, с глубокой идеей. Такие фильмы выходили в 2023-м, но, к сожалению, публика их почти не заметила: «За нас с вами», «Катя-Катя», «Снегирь». Даже активно рекламируемый «1993» посмотрели всего 78 тысяч зрителей. Провалился в прокате фильм о начале СВО «Свидетель» (49 тыс. просмотров, 14,5 млн рублей сборов). И здесь, на наш взгляд, проблема не в качестве картины и ее сюжетной линии — фильм снят очень вовремя и затрагивает важные сегодня проблемы. Маленькие сборы объясняются тем, что кинотеатры как будто стеснялись его показывать, ставя по одному сеансу в неделю в середине дня. Может, потому, что здесь очень тонкая идеология, не в лоб. Хотя именно этим фильм и берет за душу. Действие происходит на Украине, начиная с 24 февраля 2022 года, и зрителям, насмотревшимся на новоявленных фашистов, становится понятно, почему Россия начала спецоперацию и с чем нам приходится иметь дело.

Продолжение истории о «Гардемаринах», которое так ждали родившиеся в 80-е, тоже в числе аутсайдеров года.

Первую часть «Мир» посмотрели 42730 зрителей, вторую «Война» — в два раза меньше. Хотя мини-сериал «Гардемарины, вперед!» 1987 года прочно держится в списке 250 лучших сериалов всех времен и народов по версии Кинопоиска. Этот рейтинг живой: на основе оценок зрителей картины перемещаются по строчкам или вовсе выпадают из списка.

«Слово пацана»
вылетит — не поймаешь

 

В уходящем году в топ-250 вошли: «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вампиры средней полосы» (в том числе второй сезон), «Король и шут», «Кибердеревня».

Не было еще в новейшей истории страны такого сериала, вокруг которого ломалось столько копий, как «Слово пацана». Нет однозначного ответа, благодаря чему он попал в нерв общества. В лентах новостей каждый день появляются сообщения, связанные с фильмом. Откликнулся бизнес — начался выпуск напитков, снеков под названием «Слово пацана». Зрители обсуждают различия и посылы двух финалов: первоначального, слитого в Сеть, и второго — переснятого, когда сериал уже посмотрели в Роскомнадзоре. Когда такое было, чтобы создатели заново снимали заключительную серию? После выхода первых трех «Слово пацана» взлетело на четвертую строчку рейтинга Кинопоиска. Опережали только «Игра престолов», «17 мгновений весны» и «Во все тяжкие». Сейчас сериал откатился на 84 место.

Неожиданную популярность «Слова пацана» еще, видимо, долго будут обсуждать эксперты из разных сфер, как это было с «Чебурашкой». Фото kino-teatr.ru

Анна Филиппова изначально смотреть его не собиралась, но все, что происходит вокруг фильма, подвигло ее запланировать просмотр на новогодние дни. Алексей Белов говорит, что однозначно смотреть не будет, хотя друзья и коллеги то и дело начинают обсуждать «Слово пацана». «Мы в этой реальности жили и погружаться в нее снова не хочу. Я все это еще хорошо помню, через это я проходил краем. Вообще никакой ностальгии у меня то время не вызывает», — объясняет Алексей.

«Бегают толпы подростков и выясняют, из какого ты района — это было, и было достаточно страшно. Ты все время находишься в определенной части города и не гуляешь по другим. И вообще больше сидишь дома, читаешь книжки», — добавляет Анна.

Из новых сериалов Анна Филиппова выделила «Хор» — о советском мальчике, вдохновленном голосом Робертино Лоретти, и школьной жизни 1970-х. Алексей Белов — «Формулу преступления» — здесь действие разворачивается в Петербурге в конце ХIХ века. Хитроумные цепочки распутывает героиня Анастасия Ардашникова — одна из первых в России женщин, получивших диплом юриста.

Кино о театре и сцене

 

Для театрального мира событием стал выход двух сериалов: «Актрисы» (рейтинг Кинопоиска 6,9) и «Балет» (7,3), в которых сдернут занавес с жизни творческих коллективов и обнажены перед зрителем характеры артистов. На что способны кумиры публики ради ролей, славы и денег? Бывают ли они самими собой, или маски настолько прилипают к лицу, что получается как в песне «Актерская судьба»: «Я вспомнить не могу свое лицо без грима и в жизни говорю словами из ролей»? Анна Филиппова углядела в «Актрисах» храм, специально построенный на Мосфильме, чтобы каждый раз не получать разрешение на съемки в РПЦ. Анна была на площадках киноконцерна в начале года: «Нам показывали эту церковь. В разных фильмах ее освещают по-разному, что-то переставляют, и получается, как будто это абсолютно разные места. Было любопытно увидеть, как в жизни смотрится эта декорация и как в сериале».

Одной из самых ярких работ Александра Горбатова в этом году стала роль Шаляпина в одноименном сериале. Фото kino-teatr.ru

Новые биографические драмы (байопики) об артистах «Шаляпин», «Раневская», «За полчаса до весны» (об ансамбле «Песняры») тоже набрали на Кинопоиске больше 7 баллов. В развитие сериального производства внесли свой вклад и сценаристы из Чувашии Роман Сергеев и Михаил Елисеев. Из-под их пера вышла «Тайна пропавшей деревни», получившая спецприз на фестивале контента стриминговых платформ «Original+».

Вернемся к безусловным лидерам года — сказкам. Почему этот жанр в России стал популярнее детектива? Заметьте, в первой десятке ни одной криминально-детективной истории. В производстве сейчас 40 сказочных картин, в том числе «Чебурашка-2». Видимо, нас накормят сказками до отвала. Причем мы же не пересматриваем старые советские, а хотим новых, где герои путешествуют во времени и пространстве с помощью магии и современных технологий. Этим вопросом уже задаются социологи.

Возможно, именно в сказках находит отражение русская мечта. Благодаря Маргарет Митчелл, Фрэнсису Скотту Фицджеральду, Теодору Драйзеру весь мир знает, что такое американская мечта, а в чем заключается русская? И существует ли она у нашего народа? Писатель-фантаст, историк, политолог Кирилл Бенедиктов считает, что это справедливость. Может, так оно и есть: если в жизни мало справедливости, то в сказках абсолютно все герои получают по заслугам, никто не уходит ни от награды, ни от наказания.

Опубликовано: 27 декабря 2023 г.


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