Ни в сказке сказать, ни пером описать: киноитоги уходящего года

Какие отечественные фильмы и сериалы, вышедшие в 2023 году, посмотрело наибольшее число зрителей? Какие стали событием в жизни страны, о них говорили и разбирали по косточкам? А какие, с крепким сценарием и звездным актерским ансамблем, прошли почти незамеченными? Опираясь на данные бюллетеня кинопрокатчиков kinometro.ru и рейтинги крупнейшей российской платформы Кинопоиск, подведем итоги уходящего года.

Лидеры кинопроката

Пятерка самых кассовых российских фильмов этого года выглядит так:

«Чебурашка» (23 млн 603 тыс. зрителей, 7 млрд 045716550 рублей кассовых сборов)

«По щучьему велению» (8 млн 609 тыс. зрителей, 2 млрд 469428856 рублей)

«Вызов» (6 млн 800 тыс. зрителей, 2 млрд 159271084 рубля)

«Праведник» (2 млн 184 тыс. зрителей, 641950698 рублей)

«Баба-Яга спасает мир» (2 млн 374 тыс. зрителей, 603661427 рублей)

Учтены просмотры и сборы по России и странам СНГ. Сказка «По щучьему велению» еще идет в кинотеатрах, потому цифры будут расти. Но уже понятно, что рекорд «Чебурашки» останется непобитым. Как в этот калашный ряд попала «Баба-Яга…», по качеству сценария и спецэффектов сильно уступающая первым двум сказкам, можно объяснить только летним «безрыбьем». Она вышла в середине каникул: 3 августа и не имела конкурентов.

В спину этой пятерке дышит «Теща», которая вот уже месяц держится в лидерах кинопроката. Почти полтора миллиона просмотров и касса в 500 млн рублей. Это тоже неокончательные сборы, потому что показ продолжается. Но «Теще» еще нужно обогнать «Поехавшую» и «Повелителя ветра» (они расположились на шестой и седьмой строчках). Картина про кругосветку Федора Конюхова на воздушном шаре собрала у экранов 1 млн 675 тыс. зрителей и заработала почти 517 млн рублей. Фильм о еще одном полете и летчике Дамире Юсупове, который посадил пассажирский лайнер на кукурузном поле, посмотрели 1 млн 615 тыс. жителей России и СНГ. Его касса на 57 млн меньше, чем у «Повелителя ветра», и уже на 40 — ниже, чем у «Тещи». До ее выхода три картины про путешествия со счастливым финалом расположились друг за другом, начиная с шестой строчки кинорейтинга. Также в первую десятку наряду с «Праведником» попал еще один фильм про Великую Отечественную и Вторую мировую — «Нюрнберг».

Журналист ГТРК «Чувашия», автор кинорубрик Анна Филиппова фильмы смотрит каждый день. Из топ-10 она особо выделила «Поехавшую» (1 млн 749 тыс. зрителей, 527 млн 090384 рубля сборов). История легкая, поданная с юмором и основанная на реальных событиях из жизни Анны Смолиной, в багаже которой — путешествие на велосипеде длиной в 6 тыс. км. Да и жанр роуд-муви пока не наскучил публике. Фильм «Вызов» разбил детскую мечту Анны стать космонавтом: «Каково сейчас в космосе? Это же не какая-то фантастическая история, а реальная — про космический склад. (Командир Антон Шкаплеров в фильме рассказывает героине Юлии Пересильд, что МКС сами космонавты расшифровывают как международный космический склад. — Прим. автора). Совсем недавно мне пришлось пересмотреть это кино: мы сидели в компании, и друзья выбрали этот фильм. Второй раз смотреть его даже интереснее. Обращаешь больше внимания на детали подготовки. И здесь, как и в «Поехавшей», выделяется тема отношений главной героини с мамой».

Несмотря на большую занятость на работе, в плотном графике жизни время для кино всегда находит и заместитель руководителя Центра управления регионом Чувашской Республики Алексей Белов. Его не было среди тех 23 миллионов, что пошли на «Чебурашку» в кинотеатр. Он посмотрел его уже в интернете во время большого семейного праздника. Говорит, картина добавила тепла и настроения тому вечеру. На вопрос, почему отечественный кинематограф сейчас взял тренд на сказки, отвечает так: «У сказки всегда хороший конец, в отличие от того, что происходит в жизни. А когда начинаешь листать списки российских фильмов, часто это какая-то чернуха. Да и сказки у нас действительно научились снимать: там много спецэффектов, яркие костюмы и заложены очень хорошие идеи».

Недостижимая вершина «Чебурашки»

Прошел почти год с момента выхода, а феномен «Чебурашки» до сих пор продолжает будоражить умы. Подключились даже лингвисты. Отмечают один из важных посылов фильма — нужно учиться разговаривать друг с другом. И напоминают: речь определяет сознание. Молодой Гена не объясняет дочери, что происходит с ним после гибели жены, почему он отказывается от воспитания девочки, и на десятилетия они перестают разговаривать. В ее семье растет молчаливый мальчик. Чебурашка, появившись в дендрарии, тоже не сразу начинает говорить. Помните, как он отвечает героине Евы Смирновой на вопрос: «А какие слова ты еще знаешь?» — «Без-ысход-ность…» Старуха Шапокляк, ставшая в исполнении Елены Яковлевой Риммой, директором шоколадной фабрики, лишь в финале объясняет, почему так стремится во всем угодить своей капризной внучке. И отношение к ней сразу меняется. «У плохих поступков нет оправдания, но есть причины», — заключает Гена. А как понять эти причины, если герои закрылись и не говорят о них? А еще — это уже позиция психологов — фильм подтверждает, что легче договариваются и понимают друг друга деды и внуки, а не отцы и дети. Так и Гена, и Римма подбирают ключи к своим детям через внуков и уже с ними исправляют ошибки воспитания.

Вот потому кажется, что «Чебурашка» — фильм для взрослых: в нем зашито столько пластов и смыслов, что в юном возрасте их просто не разглядеть. 1 января вечером картину покажут на канале «Россия», так что будет возможность пересмотреть и обратить внимание на детали, ускользнувшие при первом знакомстве.

Аутсайдеры кинопроката

Эксперты кино отмечают — в стране сейчас снимается мало мелодрам. Не таких, которые идут в выходные на той же «России», где по сюжету на молодую героиню сваливается все, на что у сценаристов хватило фантазии, а качественных, с глубокой идеей. Такие фильмы выходили в 2023-м, но, к сожалению, публика их почти не заметила: «За нас с вами», «Катя-Катя», «Снегирь». Даже активно рекламируемый «1993» посмотрели всего 78 тысяч зрителей. Провалился в прокате фильм о начале СВО «Свидетель» (49 тыс. просмотров, 14,5 млн рублей сборов). И здесь, на наш взгляд, проблема не в качестве картины и ее сюжетной линии — фильм снят очень вовремя и затрагивает важные сегодня проблемы. Маленькие сборы объясняются тем, что кинотеатры как будто стеснялись его показывать, ставя по одному сеансу в неделю в середине дня. Может, потому, что здесь очень тонкая идеология, не в лоб. Хотя именно этим фильм и берет за душу. Действие происходит на Украине, начиная с 24 февраля 2022 года, и зрителям, насмотревшимся на новоявленных фашистов, становится понятно, почему Россия начала спецоперацию и с чем нам приходится иметь дело.

Продолжение истории о «Гардемаринах», которое так ждали родившиеся в 80-е, тоже в числе аутсайдеров года.

Первую часть «Мир» посмотрели 42730 зрителей, вторую «Война» — в два раза меньше. Хотя мини-сериал «Гардемарины, вперед!» 1987 года прочно держится в списке 250 лучших сериалов всех времен и народов по версии Кинопоиска. Этот рейтинг живой: на основе оценок зрителей картины перемещаются по строчкам или вовсе выпадают из списка.

«Слово пацана»

вылетит — не поймаешь

В уходящем году в топ-250 вошли: «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вампиры средней полосы» (в том числе второй сезон), «Король и шут», «Кибердеревня».

Не было еще в новейшей истории страны такого сериала, вокруг которого ломалось столько копий, как «Слово пацана». Нет однозначного ответа, благодаря чему он попал в нерв общества. В лентах новостей каждый день появляются сообщения, связанные с фильмом. Откликнулся бизнес — начался выпуск напитков, снеков под названием «Слово пацана». Зрители обсуждают различия и посылы двух финалов: первоначального, слитого в Сеть, и второго — переснятого, когда сериал уже посмотрели в Роскомнадзоре. Когда такое было, чтобы создатели заново снимали заключительную серию? После выхода первых трех «Слово пацана» взлетело на четвертую строчку рейтинга Кинопоиска. Опережали только «Игра престолов», «17 мгновений весны» и «Во все тяжкие». Сейчас сериал откатился на 84 место.

Анна Филиппова изначально смотреть его не собиралась, но все, что происходит вокруг фильма, подвигло ее запланировать просмотр на новогодние дни. Алексей Белов говорит, что однозначно смотреть не будет, хотя друзья и коллеги то и дело начинают обсуждать «Слово пацана». «Мы в этой реальности жили и погружаться в нее снова не хочу. Я все это еще хорошо помню, через это я проходил краем. Вообще никакой ностальгии у меня то время не вызывает», — объясняет Алексей.

«Бегают толпы подростков и выясняют, из какого ты района — это было, и было достаточно страшно. Ты все время находишься в определенной части города и не гуляешь по другим. И вообще больше сидишь дома, читаешь книжки», — добавляет Анна.

Из новых сериалов Анна Филиппова выделила «Хор» — о советском мальчике, вдохновленном голосом Робертино Лоретти, и школьной жизни 1970-х. Алексей Белов — «Формулу преступления» — здесь действие разворачивается в Петербурге в конце ХIХ века. Хитроумные цепочки распутывает героиня Анастасия Ардашникова — одна из первых в России женщин, получивших диплом юриста.

Кино о театре и сцене

Для театрального мира событием стал выход двух сериалов: «Актрисы» (рейтинг Кинопоиска 6,9) и «Балет» (7,3), в которых сдернут занавес с жизни творческих коллективов и обнажены перед зрителем характеры артистов. На что способны кумиры публики ради ролей, славы и денег? Бывают ли они самими собой, или маски настолько прилипают к лицу, что получается как в песне «Актерская судьба»: «Я вспомнить не могу свое лицо без грима и в жизни говорю словами из ролей»? Анна Филиппова углядела в «Актрисах» храм, специально построенный на Мосфильме, чтобы каждый раз не получать разрешение на съемки в РПЦ. Анна была на площадках киноконцерна в начале года: «Нам показывали эту церковь. В разных фильмах ее освещают по-разному, что-то переставляют, и получается, как будто это абсолютно разные места. Было любопытно увидеть, как в жизни смотрится эта декорация и как в сериале».

Новые биографические драмы (байопики) об артистах «Шаляпин», «Раневская», «За полчаса до весны» (об ансамбле «Песняры») тоже набрали на Кинопоиске больше 7 баллов. В развитие сериального производства внесли свой вклад и сценаристы из Чувашии Роман Сергеев и Михаил Елисеев. Из-под их пера вышла «Тайна пропавшей деревни», получившая спецприз на фестивале контента стриминговых платформ «Original+».

Вернемся к безусловным лидерам года — сказкам. Почему этот жанр в России стал популярнее детектива? Заметьте, в первой десятке ни одной криминально-детективной истории. В производстве сейчас 40 сказочных картин, в том числе «Чебурашка-2». Видимо, нас накормят сказками до отвала. Причем мы же не пересматриваем старые советские, а хотим новых, где герои путешествуют во времени и пространстве с помощью магии и современных технологий. Этим вопросом уже задаются социологи.

Возможно, именно в сказках находит отражение русская мечта. Благодаря Маргарет Митчелл, Фрэнсису Скотту Фицджеральду, Теодору Драйзеру весь мир знает, что такое американская мечта, а в чем заключается русская? И существует ли она у нашего народа? Писатель-фантаст, историк, политолог Кирилл Бенедиктов считает, что это справедливость. Может, так оно и есть: если в жизни мало справедливости, то в сказках абсолютно все герои получают по заслугам, никто не уходит ни от награды, ни от наказания.