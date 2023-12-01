«Светлая» прибавила света «Новоюжке»

День энергетика для столицы республики ознаменовался событием, которое серьезно повлияет на обеспечение надежности энергоснабжения потребителей доброй части города — новоюжного района. Получилось очень даже символично: 22 декабря, когда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь в году, энергетики, можно сказать, подсветили город, удлинили нам светлое время суток — в Чебоксарах после реконструкции запущена в работу подстанция 110 кВ «Светлая».

ПС «Светлая» была введена в эксплуатацию в 1987 году. От нее запитаны жилые кварталы с населением порядка 27 тыс. человек, ряд торговых комплексов и производственные предприятия. Среди крупных потребителей — Чебоксарское троллейбусное управление, Международный аэропорт г. Чебоксары, смежные сетевые организации. Завершив реконструкцию подстанции, филиал ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» существенно увеличил ее суммарную мощность — с 20 до 32 МВА. Появился весомый запас мощности для подключения новых потребителей.

Принявший участие в старте работы энергообъекта Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что реконструкция подстанции повысит надежность энергоснабжения многих тысяч потребителей, даст возможность реализовать планы развития города, бизнеса, обеспечить комфортную жизнедеятельность горожан. Такая работа, уверен он, «показывает наше умение претворять возможности в конкретные результаты».

Его мнение полностью разделяет генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, приехавший в Чувашию по случаю запуска энергетического центра. Отмечая серьезную работу, проделанную энергетиками филиала «Чувашэнерго», он подчеркнул улучшение качественных характеристик ПС «Светлая» в результате ее реконструкции и повышение надежности энергоснабжения потребителей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В 2023 году в филиал «Чувашэнерго» поступило около 4,9 тыс. заявок на технологическое присоединение. К сетям подключены более 3 тыс. новых потребителей электроэнергии. Для льготного технологического присоединения реконструировано и построено около 106 км линий электропередачи 0,4-10 кВ и введено 8 МВА трансформаторной мощности на сумму 313 млн рублей. Обеспечено электроснабжение 55 фельдшерско-акушерских пунктов и крестьянско-фермерских хозяйств в округах Чувашии. Общая мощность подключенных объектов составила порядка 2190 кВт. Специалисты предприятия установили более 3,8 интеллектуального прибора учета, в том числе — счетчики с дистанционным снятием показаний. Всего на реализацию инвестиционной программы в этом году направлено 715 млн рублей.

Масштабная реконструкция была проведена за два года. Инвестиции в проект составили 282 млн рублей. Специалисты «Чувашэнерго» провели замену силовых трансформаторов, отделители и короткозамыкатели советского производства заменили на современные элегазовые выключатели. Помимо этого, на объекте установлены современные средства телемеханики и связи, релейной защиты на базе микропроцессорных устройств, способных в режиме реального времени контролировать показатели работы всех элементов питающего центра и своевременно реагировать на нештатные изменения показателей работы оборудования. Для автоматизации системы сбора, передачи информации и дистанционного управления подстанцией с диспетчерского пункта «Чувашэнерго» построена волоконно-оптическая линия связи от «Светлой» до ПС «Новый город», а это уже, уточняют специалисты энергокомпании, аналог проекта «Цифровые энергорайоны».

Все оборудование, установленное на подстанции в ходе реконструкции, — отечественного производства. Силовые трансформаторы — из Екатеринбурга, оборудование распредустройства поставили Великие Луки, дугогасящие реакторы, шкафы для защиты трансформаторов и оперативного тока — наших, чувашских, производителей — компаний «ЧЭАЗ», «Экра», «Бреслер».

«Здесь использовано оборудование российских производителей из разных регионов, городов. Объединившись, мы смогли эту задачу решить. За счет модернизации подстанции мы продвинулись в вопросе использования интеллектуальной составляющей оборудования производителей Чувашии», — заявил Глава республики Олег Николаев.

В результате модернизации существенно увеличены межремонтные сроки, значительно повышена экологичность и энергоэффективность подстанции, оптимизированы затраты на эксплуатацию объекта. И если до модернизации так называемый индекс технического состояния «Светлой» составлял 76, то после проведения реконструкции этот показатель составляет 93, при этом индекс технического состояния вновь введенных трансформаторов, как нетрудно догадаться, составляет 100.

Протяженность воздушных ЛЭП всех классов напряжения филиала «Чувашэнерго» составляет почти 21,9 тыс. км. Плюс — 102 подстанции 35-110 кВ и более 5,5 тыс. ТП 0,4-10 кВ. Огромное хозяйство, требующее соответствующего внимания. По словам директора филиала «Чувашэнерго» Ильи Ионочкина, в числе реализованных в уходящем году наиболее значимых проектов — социальные объекты в Чебоксарском муниципальном округе (объекты ЖКХ) и городе Мариинский Посад (для строительства школы на 375 мест).

«Энергоснабжение — фундаментальная составляющая в реализации наших планов, учитывая динамичное развитие республики. Очевидно, что требуются увеличение мощностей, надежность, бесперебойность», — заявил Глава Чувашии. И ПАО «Россети Волга» активизирует свою деятельность, нацеленную на укрепление инфраструктурной основы для роста экономики региона. «Впереди большие планы по развитию электросетевого комплекса в конструктивном сотрудничестве с правительством Чувашии», — подтвердил гендиректор «Россети Волга».

Александр Гаврилов сообщил, что на следующий год финансирование электросетевого комплекса запланировано в объеме около 2,2 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в 2023 году. Средства будут направлены на строительство новых энергообъектов, техническое обслуживание, реконструкцию, ремонтную программу. В числе наиболее крупных, значимых для республики проектов — технологическое присоединение строящихся индустриальных парков в г. Новочебоксарске и в Батыревском округе. С этой целью компания построит подстанцию 110 кВ «Технопарк» и линии электропередачи 10 кВ. Проекты намерены реализовать за год — все предприятия, которые планируют открытие новых производств в индустриальных парках, будут обеспечены необходимыми мощностями.