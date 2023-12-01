В России появился новый профессиональный праздник

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Назначен он на 25 декабря. Именно в этот день в 2008 году был создан Росреестр путем объединения трех ведомств — Роснедвижимости, Роскартографии и Росрегистрации.

«Закрепление этой даты за Росреестром именно в юбилейный год, когда наша система отмечает 15-летие со дня создания Росреестра и 25-летие системы регистрации, стало очень символичным!» — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева.

В Чувашии этот праздник будут отмечать свыше 250 работников Управления Росреестра по Чувашской Республике, более 60 ветеранов службы и, конечно же, все, кто когда-то работал в этой структуре. О новой праздничной дате, кстати, сотрудники Росреестра узнали вчера и сегодня обсудят эту замечательную новость на торжественном заседании коллегии.

Опубликовано: 25 декабря 2023 г.


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