Корреспондент «Советской Чувашии» решил отдохнуть в Южной Америке, и там его приняли за местного жителя

Бразилию сложно назвать популярнейшим туристическим направлением среди россиян, но и экзотической для нас и всего мира ее не назвать. В этом убедился автор «Советской Чувашии», решивший провести свой отпуск на родине Пеле. Самолет, который доставлял пассажиров из Стамбула в Сан-Паулу, был забит под завязку, а еще на подходе к нему представители турецкой авиакомпании призвали некоторых из них отправиться в Бразилию не сейчас, а на следующий день. И предложили им бесплатные отель с питанием, трансфер до него и обратно в аэропорт.

Я не стал пользоваться этой опцией (хотя на обратном пути пришлось), откладывать полет за океан в мои планы не входило. В гигантском лайнере обнаружил людей самых разных национальностей, рас и соответственно конфессий. Однако на одно мгновение я забыл, что нахожусь уже не в России, а в составе этого интернационала на маршруте, не имеющего отношения к РФ. А потому обратился на родном русском к пассажиру, предварительно не разобравшись, является ли он моим соотечественником: «Кажется, вы заняли мое место, вот смотрите — у меня на билете написано 21D». Но и он ответил мне на русском: «Но я-то сижу на 22D, ваше место впереди моего».

…В Бразилию я отправлялся в гости к семейной паре — Маркосу и Даниэле. Оба — тоже журналисты, познакомились мы осенью 2017 года на соревнованиях по велоспорту как раз в Турции. Оттуда они тогда уехали знакомиться с нашей страной, посетили сначала Петербург, затем Москву. В столице мы в тот раз встретились вновь, а одним из самых ярких воспоминаний о России у них был первый снег.

Озноб от фото из России

Весной этого года Маркос и Даниэла обратили внимание на то, что неплохо было бы и мне организовать ответный визит к ним. Я согласился, но высказал принципиальную позицию: если и приеду, то только зимой, чтобы выкрасть у этого времени года неделю жары. И попал в самое яблочко — в России на период моего приезда в Южную Америку как раз лютовали морозы, в Бразилии же я оказался при температуре +41. На родину я отправлял жаркие фотографии, в ответ получал снимки про снег и холода. Эти снимки просто пугали бразильцев, которым страшна и нулевая температура, сложилось впечатление, что они испытывают озноб прямо во время просмотра.

Для меня на фоне этой жары необычно выглядела предрождественская и предновогодняя атмосфера. Елки с игрушками попадались часто — на улицах, в организациях, в подъездах жилых домов. А в одной из библиотек города Кампинаса, где мы базировались продолжительное время, была установлена елка из книг. Наверное, и нам в редакции «СЧ» стоит подумать о елке, сооруженной на основе газет. Кстати, по словам Даниэлы, для них Новый год — более важный праздник, чем Рождество. Но и на тот, и другой праздники они предпочитают собираться в кругу близких людей.

Футболом больны не все

Мои бразильские друзья, кстати, еще в прошлом году разрушили стереотип о своей стране. Оказывается, сами они равнодушны к футболу, а я-то думал, что здесь им болеют все без исключения!

О смерти короля футбола Пеле они от меня и узнали. Зато Маркос и Даниэла «помешаны» на велоспорте, благодаря которому мы познакомились. На нем они специализируются и, между прочим, знают двукратную чемпионку мира по маунтинбайку Ирину Калентьеву из Чувашии. Но почти ничего не знали о самой Чувашии и Чебоксарах. Но, конечно же, я рассказал им о том, что Россия — многонациональная страна, здесь говорят на самых разных языках. Слово «Чебоксары» друзья произносить научились, но не сразу.

Периодически у меня случались знакомства с местными жителями. Их реакция на то, что перед ними гость из России, была исключительно позитивной. Среди этих людей все же находились и любители футбола, собеседники признавались, что наслышаны о таких командах, как «Спартак», ЦСКА.

На сам футбол я, однако, не попал — а жаль. Причина прозаическая: к моменту моего прибытия в эту страну чемпионат Бразилии по футболу как раз финишировал. Победителем стал «Палмейрас», а для некоторых клубов чемпионат омрачился вылетом из элитного дивизиона. Среди них — легендарный «Сантос». Для родной команды Пеле и Неймара такой казус случился впервые за 111-летнюю историю.

Я, получается, опоздал не только на футбол, но и на беспорядки, учиненные фанатами «Сантоса» в одноименном городе. Говорят, они крушили все, что попадалось на пути, и прежде всего — автомобили. В самом Сантосе мы побывали, но через несколько дней после всего этого. На тот момент следов беспорядков обнаружено не было, город жил своей жизнью. Но не посетить стадион «Сантоса» с экскурсией по арене, клубному музею, а также не заглянуть в музей Пеле, было бы неправильно. Экспонатов — не счесть: многочисленные кубки, медали, элементы одежды, документы юного Пеле. В музее, посвященном Пеле, можно найти и советский кубок: его вручили Пеле в 1958 году как лучшему молодому игроку чемпионата мира по футболу. ЧМ хоть и проходил в Стокгольме, но приз вручался от имени нашей газеты «Труд».

Кстати, на экскурсии по стадиону «Сантоса» (с посещением зала для пресс-конференций, возможностью посидеть в тренерском кресле) мы были в компании с другими местными любителями футбола.

Сотрудник клуба, воодушевленный присутствием в группе посетителей туриста из России, дублировал свои рассказы и на английском (в Бразилии все разговаривают на португальском).

Шумерля в Бразилии

Неудача «Сантоса» в чемпионате Бразилии активно освещалась на местном телевидении. Однако там не обходят вниманием и ситуацию во всем мире. Так, на повестке дня была и прямая линия Президента России Владимира Путина. Удалось застать тот момент, когда в кадр попала женщина с яркой табличкой «Шумерля».

…Перед посещением Бразилии я начитался в русскоязычных чатах об этой стране различных страшилок. Пожившие здесь уже немало времени наши соотечественники рассказывали о высоком уровне преступности. Они рекомендовали не «светить» телефон, а по улице советовали передвигаться без дорогих украшений, а также без крупной суммы денег. Иначе можно нарваться на бандитов и лишиться всего этого; с туристами они особо не церемонятся. Со мной такие инциденты не случались, но на кого я больше похож — на туриста или местного жителя? Вопрос возник после того, как в ресторане к нам подошел бразилец и, показывая фото на телефоне, сказал, что я очень похож на его брата. Узнав, что я россиянин, он был приятно удивлен. Зато я не удивился сходству с южноамериканцем — с загаром-то. После выхода из ресторана я увидел «родственника-близнеца», но бросаться к нему в объятия не решился.

…Мое пребывание в Бразилии растянулось на неделю, этого для меня более чем достаточно. Как правило, уже на пятый день меня тянет домой, в Россию — вне зависимости от погодных условий на родине. Захочу ли я вновь посетить солнечную Южную Америку? Вполне возможно. Но и друзья мои вполне возможно приедут в Россию вновь, но только в теплое время. От приглашения поучаствовать в крещенских купаниях они тактично отказались.

Фото Владимира Нардина