Избиратели Чувашии смогут голосовать в формате ДЭГ

29 регионов страны на выборах Президента России наряду с обычным голосованием будут использовать и дистанционный электронный формат. Такое решение принял Центризбирком РФ. В этот список вошла и Чувашия, а также еще два субъекта ПФО — Нижегородская область и Пермский край.

Как пишет «Российская газета», в 28 регионах электронное голосование будет проходить на федеральной платформе, а в Москве используют собственную информационную систему. Потенциально в ДЭГ могут принять участие около 38 миллионов избирателей страны, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.