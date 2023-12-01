Избиратели Чувашии смогут голосовать в формате ДЭГ

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

29 регионов страны на выборах Президента России наряду с обычным голосованием будут использовать и дистанционный электронный формат. Такое решение принял Центризбирком РФ. В этот список вошла и Чувашия, а также еще два субъекта ПФО — Нижегородская область и Пермский край.

Как пишет «Российская газета», в 28 регионах электронное голосование будет проходить на федеральной платформе, а в Москве используют собственную информационную систему. Потенциально в ДЭГ могут принять участие около 38 миллионов избирателей страны, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Опубликовано: 22 декабря 2023 г.


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