Ветеранам — льгота по транспортному налогу

А объекты культурного наследия требуют особого внимания

Госсовет Чувашской Республики на своей 23-й сессии, последней в уходящем году, утвердил 50-процентную льготу по транспортному налогу для ветеранов боевых действий.

Предваряя обсуждение, спикер парламента Леонид Черкесов подвел итоги работы в 2023 году. В их числе — принятие целого ряда документов по предоставлению льгот участникам СВО. Очередная такая преференция, вынесенная на обсуждение нынешней сессии, касается транспортного налога. Представляя законопроект, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков напомнил, что с просьбой о данной льготе ветераны боевых действий обращались не раз, их поддерживал Глава республики Олег Николаев. Речь идет о 50% льготе по налогу в отношении одного легкового автомобиля мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Данная норма вступает в силу с 1 января 2024 года.

Приняты также преференции для некоторых других налогоплательщиков. В частности, до 2026 года пролонгируются пониженные ставки по налогу, взимаемому по «упрощенке», для тех, кто занимается обрабатывающим производством и научно-исследовательскими разработками. Предложено также расширение права налогоплательщиков по применению вычета в части расходов стоимости имущества, переданного образовательным организациям.

Касаясь транспортного налога, депутат Владислав Солдатов спросил, почему только 50%, а не полное освобождение от налога. Министр финансов сослался на то, что в таком виде проект «вышел» из профильного комитета парламента. Но есть категории, полностью освобожденные от налога — это инвалиды. К тому же в ряде субъектов ПФО льгота дифференцированная — в зависимости от мощности двигателя. Хотя есть регионы и с полным освобождением от налога.

Цифра 20 тыс. ветеранов боевых действий Чувашии получат 50-процентную льготу по транспортному налогу.

«Слышу скрип в этом зале, со скрипом принимается эта поправка», — так начал выступление депутат Игорь Моляков. Приниматься она, по мнению народного избранника, должна без особых препон. Резюмировал Моляков свое выступление тем, что «50% льготу поддерживает, но выступает за 100%».

Вынесенный на обсуждение проект поправок в Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике» касается приведения в соответствие с федеральным законодательством ряда норм, действующих в регионе. В частности, уточняются полномочия правительства в установлении размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, а также ограничений использования лесов в границах территории достопримечательного места регионального значения, установке надписей и обозначений на объекты культурного наследия. То есть в основном технические нормы.

Проект «сдетонировал» оживленную дискуссию по теме охраны памятников в целом. Депутат Олег Мешков сначала с места выяснял, что реально документ даст для улучшения ситуации с сохранностью памятников. Потом с трибуны заявил, что подобные законодательные инициативы без финансового сопровождения вряд ли эффективны. «Даже дощечку прибить на памятник стоит денег», — сказал он. Его поддержал и депутат Петр Краснов, заметив, что это очень больной вопрос, не раз уже обсуждавшийся. Вспомнил он одну из старинных церквей, покоящихся ныне на дне Чебоксарского залива, но не исключенной из реестра объектов культурного наследия. Что с такими объектами делать? Во-первых, требуется экспертная оценка, для которой нужны водолазы. Но тогда их надо готовить как историков-экспертов либо уже действующих экспертов обучать водолазному делу… Словом, везде нужны финансы.

Приняты изменения в закон о государственных наградах Чувашской Республики. Уточняются условия награждения знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления». В частности, предусматривается, что таким образом могут быть отмечены лица, замещающие муниципальные должности не менее 10 лет, вне зависимости от замещения соответствующей должности на постоянной или непостоянной основе.