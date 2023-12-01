МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства России:

«Свыше 7,9 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы в виде межбюджетных трансфертов для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК. Выделенные средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела. Речь идет о реализации более 100 инвестиционных проектов в различных регионах страны. Решение направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства, чтобы они продолжили в полном объеме обеспечивать граждан качественными продуктами питания».

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Размер межбюджетного трансферта для Чувашии составит 121,9 млн рублей.