В Чебоксарах завершилась реставрация здания телеграфа и гостиницы «Чувашия»

Работы велись под контролем Государственного центра по охране культурного наследия республиканского Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела. «Строение, возведенное в 1962 году, изначально задумывалось как комплексное сооружение, состоящее из дома связи, 300-местной гостиницы с рестораном, телеграфа, жилого дома на 50 квартир и детского сада. Однако удалось построить только корпус гостиницы и здание телеграфа (главпочтамт)», — рассказали в пресс-службе Госцентра по охране культурного наследия об истории знакового для столицы Чувашии здания.

Реставрация началась в мае 2023 года. Исполнитель работ ООО «НПП «Наследие» имеет лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Штукатурка стен, покраска фасадов, обновление асфальтобетонной отмостки, ремонт водосточной системы, замена входных дверей, изготовление и монтаж ограждения пожарных лестниц — это лишь часть выполненных работ. Особое внимание уделялось реставрации лепных изделий, включая карнизную тягу, горизонтальные декоративные пояса и вертикальные лопатки.

Важно также, что строители перенесли с главного фасада здания внешние блоки системы кондиционирования и демонтировали металлические конструкции. А при отделке цокольной части применена керамическая плитка, аналогичная той, что использовалась в 1960-х годах. Плитку, кстати, изготовили по специальному заказу в Подмосковье (г. Видное).

Как отметил директор Госцентра по охране культурного наследия Александр Ипатьев, масштабные реставрационные работы проведены по поручению Главы Чувашии Олега Николаева. Напомним, 24 декабря 2021 года рядом со зданием главпочтамта была открыта стела «Город трудовой доблести».