В Чувашии определены лидеры наставничества

Первая Чебоксарская больница имени П.Н. Осипова заняла второе место в финале федерального конкурса «Лучшие практики наставничества».

Наши медики отличились в номинации «Наставничество в социальной сфере», сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии. Конкурс в пятый раз проходил в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России. Он направлен на выявление и распространение передового практического опыта, популяризацию успешных организационных решений.

В финале участвовали 136 компаний, всего же в этом году было подано 785 заявок из 68 регионов страны. Награды победителям вручил министр экономического развития России Максим Решетников.