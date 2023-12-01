Выставка «Картофель–2024» пройдет в Чебоксарах с 29 февраля по 1 марта

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии, деловая часть форума планируется на пятом этаже МТВ Центра, а традиционная ярмарка-продажа семенного картофеля — на цокольном. Об этом было сообщено на заседании оргкомитета мероприятия, в который вошли представители Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха, Минсельхоза Чувашии, КУП ЧР «Агро-Инновации», производители картофеля. Форум проводится при поддержке федерального Минсельхоза и Картофельного союза России.

Выставка «Картофель» — это единственный в стране отраслевой форум, который объединяет достижения науки и практики в картофелеводстве, опыт лучших семеноводческих предприятий и новые технологические решения в сфере производства, хранения и переработки культуры. В первый день пройдет научно-практическая конференция по наиболее актуальным темам, во второй день — круглый стол «Российский рынок картофеля и картофелепродуктов: состояние и перспективы развития».

В выставке «Картофель– 2023» приняли участие 93 организации из 22 регионов России и Республики Беларусь. За семенным картофелем приехали свыше 10 тыс. жителей и гостей республики.