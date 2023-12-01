Сборная Чувашии добилась успеха на чемпионате России по регболу

Сборная Чувашии по регболу из года в год демонстрирует отличные результаты на самых статусных всероссийских соревнованиях. Вот и сейчас после кропотливой подготовки команда выложилась на 100%, чтобы добиться успеха на чемпионате России по регболу, прошедшего на паркете спорткомплекса ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

За награды важнейшего турнира в сезоне боролись порядка 150 спортсменов из восьми команд. Помимо хозяев площадки на чемпионате России выступали коллективы из Москвы, Красноярского края, Пермского края, Калининградской, Новосибирской, Рязанской и Ульяновской областей.

Сборная Чувашии без потерь прошла групповой этап. В полуфинальном поединке наши регболисты сломили сопротивление команды из Новосибирской области, а уже в битве за золотые награды хозяева паркета переиграли «Рощинских медведей» из Красноярского края, сообщили в региональном Минспорте.

Таким образом, сборная республики улучшила прошлогодний результат на чемпионате России, когда спортсмены стали серебряными призерами.