Медведь в ушанке радует чебоксарцев

В столице нашей республики идет активная подготовка к Новому году. Улицы Чебоксар украшают светящиеся гирлянды, нарядные ели и многое другое. Так, перед проходной АО «ЭЛАРА» на Московском проспекте установлены эффектные арт-объекты: танцующий снеговик, изготовленный из металлического каркаса (в руке у него — самолет, символизирующий одно из направлений работы предприятия), медведь в шапке-ушанке, сделанный из березовых веток. Дополняет экспозицию парочка оленей. В этом году заботливые заводчане их «утеплили» — обеспечили шарфами и гетрами в полосочку, олененок получил еще и шапку с помпоном. Как сообщает пресс-служба администрации Московского района, арт-объекты находятся под видеонаблюдением.