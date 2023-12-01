Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

«В нашей стране четверть населения, 25 процентов граждан страны, объединяются в организации (а их свыше ста тысяч), которые работают как добровольцы и волонтеры. Это не случайно: все-таки в традициях, культуре народов Российской Федерации чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствуют, на протяжении всей истории существования нашей страны передаются из поколения в поколение. И сегодня добровольцы, волонтеры работают практически во всех сферах жизни нашего общества: и в здравоохранении, и в экологии, и в образовании. Но, конечно, я сейчас хочу особенно поблагодарить волонтеров за помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. А для нас это сегодня одна из главнейших задач».



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