Александр Ешкин: «Наша команда добилась суперрезультата, но мы хотим большего»

Главный тренер футбольного клуба Химик-Август» в беседе с «СЧ» оценил итоги сезона, рассказал о возможном взаимодействии с легендой ЦСКА Дмитрием Кузнецовым, затронул тему Медиалиги, процитировал комплимент от Романа Широкова и назвал команду, которая ему нравилась в детстве.

Одним из героев современного чувашского футбола можно назвать наставника вурнарского клуба «Химик-Август» Александра Ешкина. Команда не только завоевала «серебро» в своей группе во Второй лиге чемпионата России, но и привлекла внимание болельщиков со всей страны. Сам Ешкин считает, что это заслуга клуба и всего его руководства. Кстати, в одном всероссийском голосовании Ешкин опередил целую группу отечественных тренеров.

— Александр Александрович, наверняка прошедший сезон вы оцените со знаком «плюс»?

— За сезон — огромное спасибо болельщикам Чувашской Республики, Вурнарам, компании «Август». Поддержка чувствовалась очень хорошо. Мы попали в историю чувашского футбола, все-таки здесь 29 лет не было профессионального футбола. В прошлом году заняли девятое место – нормальный результат для дебютанта. Нынче завоевали уже серебряные медали, это очень дорогого стоит. Проделали большой объем работы. Игрокам команды огромная благодарность за то, что прониклись нашими идеями и принципами. На мой взгляд, второе место — это суперрезультат.

— Надо понимать, и амбиции растут? Какие задачи на следующий сезон?

— Задачи одни: развиваться и занимать места как можно выше, радовать болельщиков в каждом матче. Насчет более конкретных задач с руководством клуба после окончания сезона пока не разговаривал. Все разъехались по своим семьям. Позже встретимся и обсудим вопросы.

— Вы ведь в курсе, что вас включили в опрос по выбору тренера на Матч звезд Кубка России, который пройдет 16 декабря?

— Был приятно удивлен. Сначала вообще подумал, что это розыгрыш. Но потом увидел информацию на многих ресурсах. За ходом голосования следил: по числу голосов обошел Талалаева, Шаронова, Евсеева, Калешина. На первом месте – Дима Кузнецов, тренирующий медийную команду 2Drots. Мы хорошо знакомы, общаемся, играли вместе. На втором месте в опросе – мэтр, корифей нашего футбола Курбан Бердыев.

Не знаю, каким образом, я попал в это голосование, но, наверное, заслужил. Получается, не зря завоевали серебряные медали.

— Может быть, Дмитрий Кузнецов вас возьмет в помощники на эту игру?

— Да, всякое может быть(смеется). Но в опросе достать его просто невозможно. Я так понимаю, за него голосовала вся Москва, молодежь: 2Drots, Медиалига сейчас на слуху. Конечно, хотелось бы поработать на Матче звезд – это почетно.

— Есть ощущение, что «Химик-Август» становится популярной командой и за пределами Чувашии. И ваше присутствие в федеральном опросе тоже говорит об этом.

— Это однозначно. Про нас даже сняли фильм (в декабре должен выйти) — приезжала команда Российского футбольного союза с режиссерами. Несколько дней они у нас были, потом поехали с нами в Раменское на матч Кубка России с «Сатурном», установили на мне микрофоны, снимали работу в раздевалке. В Вурнарах авторов фильма заинтересовал сам поселок, детские тренеры, наши тренировки, бабушки и дедушки. Также к нам приезжала съемочная группа из Футбольной национальной лиги. Подготовленный ею сюжет показывали в перерывах матчей Первой и Второй лиги.

Кроме того, о нас пишут и достаточно неплохо. Все-таки я шесть лет в этом клубе и поднял его с нуля – начали с чемпионата Чувашии, а сейчас уже во Второй лиге чемпионата России и берем серебряные медали. Мы еще успели пошуметь в 2018 году, когда зашли в Третью лигу. Выиграли и чемпионат Приволжья, и Кубок Приволжья, и финальный этап Первенства России среди команд Третьего дивизиона. То есть в первый год мы выиграли буквально все! Интерес к «Химику-Августу» возрастал, и во Второй лиге мы уже были на виду. Наша слава пошла, я ее тоже чувствую — получил тренерскую лицензию категории А, все интересуются, коллеги тоже. Чувашия после нашего второго места вообще активизировалась – руководитель Минспорта Василий Петров поздравил, и газеты, и соцсети откликнулись. Шороху мы в этом году навели. Что будет дальше – посмотрим.

Ну, и еще один фактор. В России всего две такие самобытные команды, которые представляют не города, а поселки, это «Чайка» (Песчанокопское) и «Химик-Август» (Вурнары). Думаю, поэтому за нами следят с таким интересом.

— «Сатурну», который тренирует обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Роман Широков, в Кубке России вы проиграли лишь в серии пенальти. Представляю, как вам обидно.

— Жаль, что проиграли, ведь следующий соперник был бы клуб Первой лиги «Арсенал» (Тула). Я все шесть лет говорил, что моя цель — привезти в Вурнары команду Первой лиги. Немного не хватило.

Об этом матче СМИ тоже много писали. В серии пенальти три удара нанесли мимо ворот. Переволновались? Не сказал бы. Мы и раньше в этом розыгрыше били послематчевые пенальти – с пензенским «Зенитом» все было четко. Тренировали удары и до поездки в Раменское, попадали в ворота с закрытыми глазами. Но давление все равно сказывается.

— Что сказал Широков об игре «Химика-Августа»?

— Игроками, мы были с ним в одной команде, в «Торпедо-ЗИЛ», но он меня по тем временам не помнит. А после матча в Раменском сказал: «Сань, вообще здорово! Хорошая команда. Под таким давлением в нашей московской зоне не играют». Первые минут двадцать матча Рома Широков вообще не знал, как против нас играть. Мы почти весь матч сыграли в очень высоком прессинге и заставили его перестроиться. Моменты создали, могли забивать.

Также пообщались с помощником Широкова, Вовой Корытько (мы с ним играли вместе). Он удивился, что поселок Вурнары таких вершин достигает.

— Болеете ли за кого-нибудь в российской премьер-лиге?

— Хороших команд немало, во многих из них работают знакомые — с кем я учился, общался, например, в воронежском «Факеле». Болеть-переживать — такого нет. Да, в детстве мне импонировал «Спартак» Олега Ивановича Романцева, но сегодня слежу за всеми командами.

Допускаю, что в этом сезоне чемпионом будет не «Зенит». Он сейчас один из лучших, однако и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо» достойно играют. К примеру, в «Динамо» пришел Марцел Личка (чешский тренер — прим. ред.), и команда сразу изменилась. Не сказать, что сейчас будет выигрывать, рвать, но хорошее впечатление оставляет. Из игроков импонирует тольяттинский футболист Ярослав Гладышев, Тюкавин Костя нравится — оба в «Динамо». Но больше слежу за Первой и Второй лигой.

— А за Медиалигой, ранее упомянутой?

— Если только из-за Димы Кузнецова и Альберта Осколкова (также работает в 2Drots – прим. ред.). Я один раз включил трансляцию матча Медиалиги: какие-то правила непонятные, то красным мячом играют, то белым. Но особо не слежу, все-таки это немного другой уровень футбола. У них там YouTube, просмотры, зарабатывание денег. Как я понимаю, больше упора на контент в плане медийности, публичности. На мой взгляд, спорт там, если не на втором плане, то в стороне.

— Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля критикуют за то, что не отпускает Александра Соболева, Георгия Джикию, Квинси Промеса на участие в проектах Медиалиги. Вы здесь на чьей стороне?

— Медиалига — все же не профессиональная лига. Наверное, у них и в контрактах прописано: никаких потусторонних игр – любительских, во дворе, в Медиалиге. Это и травмами чревато. Если Промеса, Соболева и Джикию отпустят, и один них получит травму, кто за это будет отвечать? Так что Абаскаль, скорее всего, прав. Я бы, наверное, тоже не отпустил – кроме благотворительных матчей, направленных на помощь детским домам.

— Предполагаю, что рано или поздно вы получите предложение от клубов из более высоких лиг. С каким сердцем будете покидать «Химик-Август»?

— Я всем без лукавства говорю: любые предложения, любые варианты я буду обсуждать с Александром Михайловичем Усковым (генеральным директором «Августа»). Это человек с большой буквы. Я ему благодарен за то, что доверил мне команду и действовать за его спиной я не могу. Собрал вещи и ушел – нет, это не по мне. Однозначно я буду с ним разговаривать, у нас будет очень глубокое обсуждение. Я добро помню и понимаю, благодаря кому я вышел на такой уровень.

— Наверное, и к Чувашии прикипели?

— Ну, конечно, шесть лет здесь провел. Мои дети выросли без меня. В Тольятти приезжаю лишь один раз в полтора месяца: 400 километров на машине — вроде немного, но все же. К Чувашии прикипел – не то слово. Это второй дом, а если в футбольно-тренерском плане — первый. Понимаю, что для Чувашии я как главный тренер очень многое сделал, но все это благодаря компании «Август», которая финансирует, помогает, поддерживает. В Вурнарах себя чувствую, как в Тольятти – только без семьи (смеется).

Справка СЧ

Для 41-летнего Александра Ешкина «Химик-Август» — первый клуб в его карьере в качестве главного тренера. До этого он входил в тренерский штаб тольяттинской «Лады», цвета которой защищал, будучи игроком. Ешкин – воспитанник московского клуба «Торпедо-ЗИЛ». Также играл за «Металлург-Кузбасс», «Нижний Новгород», «Тюмень», «Текстильщик» (Иваново), «Сызрань-2003», «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), а также в трех «Динамо» — из Воронежа, Барнаула и Кирова.