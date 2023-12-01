Блокадники получат единовременную выплату

25 жителей республики получат в декабре разовую выплату в 50 тыс. рублей, приуроченную к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Как отмечают в пресс-службе Отделения СФР по Чувашии, за этой выплатой обращаться не нужно. Она будет установлена в беззаявительном порядке по документам, которые есть в распоряжении Соцфонда. Ветераны республики, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», единовременную выплату получат через организацию федеральной почтовой связи или кредитную организацию одновременно с доставкой пенсии за декабрь 2023 года.