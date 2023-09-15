На Международной выставке «Россия» прошел День Чувашской Республики

«В Чувашии живут добрые, гостеприимные люди»

Галерея регионов на ВДНХ в Москве — удивительное знакомство с прошлым, настоящим и будущим нашей страны. Необъятные просторы в эти дни можно не просто охватить взглядом, но буквально совершить увлекательное путешествие из одного конца в другой. Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения, собранные на одной площадке.

Наша газета уже писала о том, как республика готовилась к проведению Дня Чувашии, чем собиралась удивить многочисленных гостей. Теперь мы с удовольствием расскажем, как регион «прогремел» на всю страну.

Анекдоты от Чапая

Как вы знаете, про ВДНХ можно сказать, что это город в городе, со своей инфраструктурой, транспортом, со своими зданиями, фонтанами и монументами. Общая ее площадь — 240,2 га, что на 30,2 га больше, чем княжество Монако. А вместе с ботаническим садом и парком Останкино целых 520 га. Здесь легко заблудиться. Но павильон № 75, где открыта экспозиция «Регионы России», сразу привлекает к себе внимание — он самый популярный на выставке.

Ну а в прошлую пятницу внутри павильона самым трендовым был стенд Чувашии. И надо сказать, что он сильно выделяется среди остальных своей оригинальностью.

Экспозиция республики называется «Чувашия Благодарит». Ее ключевой арт-объект — Тухъя. Напомним, что это головной убор, который носили чувашские девушки с древних времен. Арт-объект достигает в высоту шесть метров и создан чувашскими умельцами вручную из 217 световых элементов, меняющих цвет в зависимости от происходящего на экспозиции.

Внутри Тухъи расположена зона VR. Здесь чувашский богатырь Улып рассказывает гостям легенду о «Пяти сыновьях хана Кубрата» и основных вехах становления Чувашии. Справа находится зона отраслевых интерактивов, где разные организации республики показывают свои лучшие разработки, с которыми можно взаимодействовать — от интраорального сканера до робота-андроида «Серега».

С левой стороны расположена зона 3D-голограмм с объемным изображением просветителя чувашского народа Ивана Яковлева. Благодаря ему республика 150 лет назад обрела свой алфавит, в котором 37 букв. Голограмма при помощи нейросетей отвечает на любой вопрос. Компанию выдающемуся просветителю составляет наш не менее известный начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войн Василий Чапаев.

И надо сказать, что желающих поговорить с голограммой начдива оказалось намного больше. Правда, общение это носило скорее развлекательный характер. Хотя чему тут удивляться! Не секрет, что Чапаев — один из самых популярных героев анекдотов. Вот нашего земляка и просили рассказать анекдот о самом себе. Как выяснилось, чувства юмора у голограммы хоть отбавляй.

«А вы знали, что Чапаев — чуваш?» — спросил я двух степенных дам, оказавшихся рядом со мной. «Да, — ответила та, что повыше. — Я же из Чувашии!» Она повела плечами, и только тогда я обратил внимание на наброшенный на них платок с чувашским национальным узором. Вторая женщина утвердительно кивнула головой. «Я из Марий Эл. Моего мужа зовут Василий. В честь Чапаева назвали», — сказала она с улыбкой. Мне оставалось только улыбнуться в ответ.

Ырă сунса кĕтетпĕр!

…Между тем возле Тухъи не протолкнуться — знакомство с Чувашией началось. Глава республики Олег Николаев — в праздничном национальном костюме шуп?р с яркой чувашской вышивкой по воротнику, вдоль края подола и рукавов. Он приветствует собравшихся гостей.

«Сегодня мы представляем Чувашию. Мы демонстрируем социально-экономические достижения, национальные традиции, культуру, кухню и многое другое, что характерно для чувашей и других народов, проживающих на территории региона, — говорит Глава. — Мы приглашаем всех посетить Чувашию. У нас вкусно, комфортно и безопасно. В Чувашской Республике можно получить качественное образование, развивать бизнес или просто хорошо отдохнуть. Полюбоваться Волгой, оценить красоту городских набережных, подышать свежим воздухом в сосновом лесу. А главное, в Чувашии живут замечательные, добрые, гостеприимные люди».

После вступительных слов Николаева чувашские красавицы, подтверждая слова Главы о гостеприимстве, выносят хлеб с солью. Музыканты начинают играть, раздается чувашское пение. Это привлекает все больше и больше людей, которые с восторгом смотрят на представление. Соседним стендам Ульяновской области и Республики Марий Эл даже пришлось потесниться. Гости Чувашии заняли их «территории», чтобы ничего не пропустить. Тухъя была окружена со всех сторон.

Чувашия благо дарит

Олег Николаев познакомил с достижениями республики. Начал он с Вышитой карты России. «Издавна мы славились своими вышивальщицами, Чувашию и по сей день называют краем ста тысяч вышивок, — сказал Глава. — Неслучайно Чувашия представляет на выставке Вышитую карту России. Это уникальное рукотворное полотно, созданное сотнями мастериц разных народов России, оно сшивает воедино все регионы нашей необъятной Родины и является ее оберегом».

Руководитель региона отметил, что за последние пять лет в республике сданы 23 детских сада и шесть школ. В стадии строительства находятся еще семь школ. А по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями Чувашия входит в число лидеров и заняла по итогам прошлого года третье место среди субъектов Российской Федерации.

Олег Николаев не обошел вниманием и достижения в импортозамещении. Чувашия стала первым регионом, который имеет в своем портфеле два уникальных специнвестконтракта 2.0 по производству сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности и перекиси водорода антрахиноновым методом.

Несколько слов Глава республики сказал и об агропромышленной отрасли, экологии и туризме. «Все достижения Чувашии — результат государственной поддержки, трудолюбия чувашского народа, созидательной активности и инициативы граждан», — заявил Николаев.

Глава республики также объяснил, почему для знакомства с регионом выбран слоган «Чувашия Благодарит». Как вы могли догадаться, здесь двоякий смысл: Чувашия и говорит «спасибо», и дарит благо. «Чувашия благодарит Президента Российской Федерации за те национальные проекты и государственные программы, в рамках реализации которых мы создаем в Чувашии современные условия жизни как в городе, так и на селе», — подчеркнул Олег Николаев.

Делу время

Конечно, День Чувашской Республики на ВДНХ — праздник. Но еще это время для деловых встреч. Так, на выставке подписан план мероприятий по реализации Соглашения между Кабинетом министров Чувашии и правительством Республики Беларусь на следующие три года.

Но главным деловым событием стал круглый стол Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Тема круглого стола — развитие автотуризма в России. Этот вопрос для Чувашии является одним из важных на сегодняшний день еще и потому, что через республику проходит автотрасса М12 «Восток». «Это 94 километра трассы, два съезда, она пересекает республику ровно посередине, — сказал Олег Николаев. — Мы становимся ближе для жителей страны, которые смогут познакомиться не только с музейными достопримечательностями наших городов, но и с богатой природой края. Поэтому мы намерены активно развивать автотуризм и соответствующую инфраструктуру».

По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрия Краснова, одним из стратегических приоритетов в развитии туризма в регионе является создание автотуристического кластера на участке между Чебоксарами и Комсомольским муниципальным округом. Это позволит привлекать транзитных туристов на близлежащие территории и задерживать их в регионе.

«Для развития автотуризма важно обращать внимание на места, где будут останавливаться путешественники, на качество дорог. Новая трасса М12, безусловно, открывает дополнительные перспективы. Но важно создать современную инфраструктуру, учитывая интересы и детей, и взрослых, для благоприятного семейного отдыха», — высказалась по итогам круглого стола депутат Госдумы Алла Салаева.

В свою очередь председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев отметил, что в разрезе автотуризма не стоит забывать о таком социально значимом направлении, как инклюзивный туризм.

Кстати На выставке «Россия» в первый день зимы зажглись новогодние елочки. Наш Хел Мучи — чувашский Дед Мороз, торжественно зажег елку республики на Главной аллее ВДНХ.

Неожиданным гостем круглого стола по туризму стал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Дело в том, что в это же время проходил конгресс «Национальное здравоохранение» и Михаил Альбертович, имея минуту свободного времени, решил поприветствовать гостей и участников Дня Чувашии.

Министр также поделился своими впечатлениями о республике. «Всегда испытываю абсолютно позитивные эмоции, — сказал Мурашко. — Я считаю, что регион развивается достойно. Архитектура города, сам по себе внешний вид заслуживает отдельного внимания и уважения. Спасибо большое губернатору, мне нравится». А еще руководитель российской отрасли здравоохранения признался, что приезжал в Чувашию инкогнито с семьей, чтобы получить более полное представление о республике.

Тили-тили тесто, жених и невеста

Самым ярким событием Дня региона можно назвать национальную чувашскую свадьбу. Влюбленные Анастасия и Максим в этот день были красивейшей парой в мире. И судя по тому, как они смотрели друг на друга, — самой счастливой.

Церемония бракосочетания проходила по всем древним традициям, с соблюдением обрядов — плач и выкуп невесты, соединение молодых. Торжество не обошлось без народных песен и танцев в исполнении артистов Чувашской государственной филармонии. Особый восторг у гостей вызвал тот факт, что свадьба была настоящая. Олег Николаев вручил молодоженам в качестве свадебного подарка путевку в санаторий «Солнечный берег».

«Это потрясающе! — поделилась впечатлениями с автором этих строк уроженка Уфы и жительница Москвы Алевтина Савельева. — Мне очень понравилось! Красивые костюмы, песни мелодичные. Чувашский язык я не знаю, но тут и без слов все понятно».

Приятного аппетита!

Ну и какой праздник без хорошего угощения! На гастрономическом шоу «Чувашская кухня» команда шеф-поваров и кондитеров республики провела семь мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни в современном исполнении. Гости выставки смогли попробовать себя в роли шеф-поваров, готовя речного карпа во фритюре под овощным соусом, пирожное «Чувашский покров», филе форели на гриле с запеченным лимоном и икрой мраморного сома, язычки бараньи копченые с розмарином, муссом из сливочного хрена и укропа.

Показал свой мастер-класс и Олег Николаев — приготовил бараньи язычки. «Чувашскую кухню, конечно, очень люблю, потому что вырос в чувашской деревне, где эти блюда готовили испокон веков. В детстве вместе с бабушкой в праздники лепили й?ва, а еще варили хуран кукли, запекали ш?ртан. А что за торжество без чувашского с?ра?!» — признался Олег Николаев.

«Я и есть Чувашия»

В рамках одной статьи сложно рассказать обо всем, что происходило в День Чувашии на ВДНХ. А это и участие гостей в викторинах, розыгрышах призов и путевок в лучшие санатории республики. На площадке также можно было проверить зрение. Представители Минтруда республики вместе с посетителями выставки изготавливали куклы-обереги, часть из которых отправили в подарок бойцам СВО. Одним из интересных событий стало вручение награды «Российское дерево года — 2023» — таким образом отмечено особое отношение республики к своим природным богатствам.

И над всей территорией ВДНХ в этот день звучали чувашские песни и мелодии. Композиция «Я и есть Чувашия» в исполнении Августы Уляндиной и группы «Глянец» стала одной из самых топовых. Песня была написана специально для выставки.

Мнения земляков, живущих в Москве

Евгений Степанов:

«На главной выставке страны на ВДНХ было шумно, весело, красочно и музыкально. Здесь сыграли чувашскую свадьбу. Только ближе к концу действа стало понятно, что это не просто инсценировка, а реальное бракосочетание. Молодые решили расписаться в Москве по чувашскому обычаю. Самое огненное было на уличной большой сцене. Там выступали лучшие эстрадные и фольклорные группы. Под белым снегом в центре Москвы звучали мелодии предков, родная речь. Спасибо тем, кто причастен к организации».

Андрей Федоров:

«Чувашия Благодарит» — под таким лозунгом прошла интересная и насыщенная культурная программа, знакомящая с традициями и культурой Чувашии. Самое большое богатство республики — это люди, которые любят свой регион, и мне было очень приятно увидеть большое количество знакомых. Неформальное искреннее общение — это, действительно, роскошь, которую ничем и никогда не заменить. Понравился обряд чувашской свадьбы. Это важное событие, которое называют обрядом перехода. Считается, что чувашская свадьба — это событие, которое в корне меняет положение человека в обществе и образ его жизни, знаменует переход в иную социальную группу».

Фото Валерия Панфилова