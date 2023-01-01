Специальный приз от министра культуры

Каждый день Международной выставки-форума «Россия» наполнен яркими событиями. На днях в павильоне «Наша культура» прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса СМИ «Культура слова». Ежегодно его лауреатами становятся журналисты, блогеры, сетевые медиапроекты и региональные пресс-службы, которые пишут о реализации нацпроекта «Культура». В этот раз на конкурс поступило 766 работ из 75 регионов страны. Специального приза удостоилась редактор службы телевизионных программ НТРК Чувашии Екатерина Ракчеева. Награду ей вручила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Опубликовано: 30 ноября 2023 г.