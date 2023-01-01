Специальный приз от министра культуры

Каждый день Международной выставки-форума «Россия» наполнен яркими событиями. На днях в павильоне «Наша культура» прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса СМИ «Культура слова». Ежегодно его лауреатами становятся журналисты, блогеры, сетевые медиапроекты и региональные пресс-службы, которые пишут о реализации нацпроекта «Культура». В этот раз на конкурс поступило 766 работ из 75 регионов страны. Специального приза удостоилась редактор службы телевизионных программ НТРК Чувашии Екатерина Ракчеева. Награду ей вручила министр культуры РФ Ольга Любимова.