Чувашии добавят денег на ФАПы и медицинское оборудование

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Правительство России дополнительно направит более 850 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в 14 регионах страны, среди которых значится и Чувашия.
Речь идет о сельской местности, поселках городского типа и малых городах. На федеральные средства закупят медицинское оборудование и автомобили. Часть из выделяемых республике 28 миллионов рублей направят на строительство ФАПов, врачебных амбулаторий и офисов с использованием быстровозводимых модульных конструкций. «Только с начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения за три неполных года в Чувашии построено и отремонтировано 189 объектов здравоохранения, — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. — Благодаря дополнительным средствам еще больше сельских жителей смогут получать доступную и качественную медицинскую помощь рядом с домом».

Опубликовано: 29 ноября 2023 г.


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