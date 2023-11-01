Начал работу Координационный центр Чувашии

Инструмент эффективного управления

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров открыли Координационный центр Чувашии. Церемония состоялась вчера онлайн в рамках Международной выставки-форума «Россия», где в данный момент расположилось представительство федерального Координационного центра.

Структура создана в 2021 году для оптимизации и согласования работы федеральных и региональных органов исполнительной власти при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач. Как отметил Дмитрий Чернышенко, в центре на основе применения передовых инструментов и технологий, широкой базы данных и обратной связи с гражданами принимаются самые оперативные и эффективные решения. Аналогичные центры работают уже в 19 регионах РФ, к проекту присоединились Чувашия и Саратовская область.

Повышение качества госуправления — одна из главных задач для всех уровней власти, сказал Игорь Комаров. Эффективное межведомственное взаимодействие позволяет добиться согласованных действий при решении оперативных задач. Федеральный Координационный центр обеспечивает быстрый удобный доступ к актуальной информации и возможность держать на контроле в онлайн-режиме наиболее важные оперативные вопросы. Масштабирование данной практики по стране продиктовано временем. Регионы ПФО также проявляют высокую заинтересованность в создании у себя таких центров, заверил полпред. Из 19 уже действующих — семь в Приволжском округе.

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил за возможность присоединиться к опыту, наработанному аналитическим центром при правительстве России. Важное значение при этом будут иметь методические наработки федералов, сформированные алгоритмы действий — тут уже и придумывать особо ничего не надо.

«Мы рассматриваем центр как действенный инструментарий для Ситуационного центра Главы республики и возможность синхронизировать сервисы, основанные на цифровых технологиях, с другими направлениями нашей деятельности в государственном управлении. Мы уверены, что все это даст хороший эффект, чтобы собрать нужные компетенции для оперативного реагирования на тот или иной инцидент», — сказал Глава Чувашии.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов дал пояснение о проделанной работе по открытию регионального центра. Все обязательства, принятые в этом направлении, правительство Чувашии выполнило, в том числе подписаны соответствующие соглашение и нормативные акты. За техническое обеспечение нового центра будет отвечать Ситуационный центр Главы региона, сотрудники прошли необходимое обучение. До конца года будет принят регламент работы.