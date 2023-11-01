Благодаря шефской помощи Чувашии в Запорожье заработала восьмая по счету котельная

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В школе в селе Новотроицкое Бердянского района были серьезные проблемы с отоплением. Теперь здесь установили новую газовую котельную. Несмотря на компактный размер, она обеспечивает теплом не только школу, но и детский сад, Дом культуры и административные здания, сообщает телеграм-канал Бердянск.ру. По словам главного инженера строительной компании «Лерон» Дмитрия Лебедева, объект работает в автоматическом режиме, без непосредственного присутствия оператора. На случай чрезвычайных ситуаций в котельной предусмотрены автономный генератор и электрический отопительный котел.
Напомним, шефство над Бердянским районом наша республика взяла в апреле этого года. К началу отопительного сезона обновлено восемь котельных в образовательных и культурных учреждениях сел Осипенко, Трояны, Новотроицкое, Андровка, Красное Поле, Новопетровка, Берестовое, Троицкое.

Опубликовано: 30 ноября 2023 г.


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