Благодаря шефской помощи Чувашии в Запорожье заработала восьмая по счету котельная

В школе в селе Новотроицкое Бердянского района были серьезные проблемы с отоплением. Теперь здесь установили новую газовую котельную. Несмотря на компактный размер, она обеспечивает теплом не только школу, но и детский сад, Дом культуры и административные здания, сообщает телеграм-канал Бердянск.ру. По словам главного инженера строительной компании «Лерон» Дмитрия Лебедева, объект работает в автоматическом режиме, без непосредственного присутствия оператора. На случай чрезвычайных ситуаций в котельной предусмотрены автономный генератор и электрический отопительный котел.

Напомним, шефство над Бердянским районом наша республика взяла в апреле этого года. К началу отопительного сезона обновлено восемь котельных в образовательных и культурных учреждениях сел Осипенко, Трояны, Новотроицкое, Андровка, Красное Поле, Новопетровка, Берестовое, Троицкое.