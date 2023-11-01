Поэт — это призвание

Драматург и тележурналист Марина Карягина удостоилась звания золотого лауреата VII Всероссийского литературного фестиваля «ЛИффТ».

Все писатели в гости к нам

Масштабный литературный фестиваль, на который собираются мастера пера, нынче состоялся в Татарстане, в следующем году он пройдет в нашей республике. Таковы правила — фестиваль принято проводить в регионе или стране золотого лауреата.

К слову, премией «Золотой «ЛИффТ» (Литературный фестиваль фестивалей) награждают поэтов и прозаиков, живущих в России и Евразии, за создание лучших литературных произведений. Творчество Марины Карягиной хорошо известно в республике и за ее пределами. Марина Федоровна — заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, член Союза писателей России, Союза журналистов России, а в этом году была принята в Союз кинематографистов России. Творчество нашей соотечественницы многогранно — она пишет стихи, пьесы, создает документальные фильмы, которые собирают престижные награды международных конкурсов и фестивалей, удостаиваются премий. Например, ее фильмы «Пока не все дома», «Сто лет спустя» получили Гран-при фестивалей.

И вот новая награда — золотой лауреат Всероссийского литературного фестиваля «ЛИффТ». Столь высокого звания Марина Карягина удостоена за открытие нового жанра в мировой поэзии. Амфистроф — это стихотворение, которое можно прочитать сверху вниз и снизу вверх. И при этом содержание стиха меняется. По словам организаторов фестиваля, таким мастерством в мировой поэзии прежде еще никто не владел, а чувашке Марине Карягиной удалось создать уникальные произведения.

Все начинается с детства

Маленькой девочке, проводящей дни с бабушками, с ранних лет была интересна жизнь предков: их судьбы, традиции, песни, звучание слов. Пытливый ум запоминал рассказы, а если что-то было непонятно или затрагивало до глубины души, ребенок донимал взрослых расспросами.

В семье Карягиных вместе жили четыре поколения — прабабушка, бабушка с папиной стороны, родители и Марина с сестренкой Ириной. Маленькой девочке больше нравилось общаться не со сверстниками, а со стариками: слушать их рассказы, впитывать речь, запоминать пословицы, поговорки, сказки, песни. Папина бабушка обладала даром лечить словом, знала множество народных песен. На праздниках петь начинала именно она, а гости подхватывали. Это было волшебно и интересно. «Вся мудрость нашего народа, — говорит Марина, — была в моих бабушках и ее сверстницах».

Такая дошкольная жизнь для девочки стала университетом под названием «этнопедагогика». «Я еще тогда поняла силу слова. Это магия, волшебство», — считает Карягина. Так зародился интерес к творчеству. Печататься Марина начала с пятого класса. Первое стихотворение вышло в республиканской газете «Пионер сасси». И пошло-поехало! Писала стихи, рассказы, играла на баяне, неплохо рисовала, выпускала в школе стенную газету — талантливый ребенок искал себя.

В семье не было мальчиков, отец-строитель воспитывал дочерей по-спартански — они умели пилить и колоть дрова, забивать гвозди, месить раствор. Отец много читал, страсть к чтению передалась и Марине, так что путь в библиотеку был проторен очень рано. А еще отец приучил дочь к шашкам и шахматам, специально ждал, когда она закончит делать уроки, чтобы сыграть несколько партий. После наступала свобода: хочешь — читай книгу, веди дневник, пиши стихи, рассказы.

Произведения Марины публиковались в районной газете «Авангард», журналах «Ялав», «Т?ван Ат?л». И уже тогда стихи Карягиной становились победителями республиканских конкурсов. Окончив школу, она поступила в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова на историко-филологический факультет (специализация «Журналистика»). С 1992 года по настоящее время работает телеведущей, корреспондентом, редактором в Государственной телерадиокомпании «Чувашия».

Недосказанное слово…

Однажды бабушка Марины, ухаживая за ней, тяжело заболевшей, сказала: «Ты осталась жива, значит, слово твое осталось недосказанным». «Вот я, — говорит поэт и журналист, — и продолжаю творить. Говорю недосказанное, пишу недописанное. Как благословила бабушка».

Работает Марина Федоровна, как было уже отмечено, в самых разных жанрах. Пишет как для детской аудитории, так и для взрослых. Уже создано более 20 фильмов, около 30 книг. В республиканских театрах по ее пьесам идут спектакли, которые выигрывают призы на престижных международных фестивалях (например, «Серебряное войско», «Часы с кукушкой»). Читаешь ее произведения, смотришь спектакли и фильмы, слушаешь авторскую программу в прямом эфире «Ирхи т?пел» и удивляешься многогранности таланта, понимаешь, что это ДАР, который дается избранным.

Творит Марина на чувашском и на русском языках, владеет тюркскими языками. Выезжая за границу, на международные конкурсы и фестивали, готовит переводы своих произведений на английском. Но очень часто, являясь участницей этих мероприятий, читает стихи и поэмы на родном, чувашском языке. «Хочу, — говорит, — чтобы и на международных фестивалях звучала чувашская речь!» Пьесы и стихи Карягиной переведены на шведский, английский, турецкий, азербайджанский, русский языки. Произведения вошли в «Антологию» современной литературы народов России.

Мастер палиндромов

Несколько лет назад Марине Федоровне позвонил известный краевед, кандидат филологических наук Виталий Станьял, который тогда готовил учебник для антологии вуза. Виталий Петрович выразил сожаление, что никто не пишет палиндромы, убедил Карягину в том, что ей это подвластно. Марина Федоровна поначалу отнекивалась, но неожиданно для нее самой через некоторое время палиндромы стали рождаться, приходить из глубины сердца. «Это было такое озарение, — рассказывает мастер слова, — такая магия, чудо просто! Целые стихотворения читаются и слева, и справа совершенно одинаково, и никакого лишнего звука нет».

С тех пор и пошло! Начала писать и на чувашском, и на русском. С 2004 года палиндромы Марины Карягиной публикуются в центральных журналах. Сегодня она является автором не только стихотворений, но и поэм в этом жанре. Еще в октябре 2018 года Марина Федоровна стала лучшей на Международном конкурсе палиндромической поэзии «Золото лоз». По словам исследователя и теоретика русского авангарда Сергея Бирякова, Марине Карягиной подвластно чувашское и русское слово на самом глубинном, атомарном уровне, она создает прорывные палиндромические шедевры, которые до нее на чувашском не существовали.

В последние годы Марина Федоровна усложнила свою работу. Если в палиндроме строчки одинаково читаются и спереди, и с конца (например, «А роза упала на лапу Азора»), то в новом жанре, названном амфистроф, при обратном чтении смысл содержимого меняется (то есть в одном и том же тексте — два стиха). По словам организатора фестиваля «ЛИффТ», руководителя литературного совета Ассамблеи народов Евразии, президента международной организации писателей «WOW» Маргариты Аль, благодаря Марине Карягиной в мировой поэзии появился совершенно новый жанр.

На прошедшем в Татарстане фестивале собрались литераторы из 46 регионов страны, и Марина Карягина признана лучшей. Состоялась презентация фильма московского режиссера Александра Куприна «Амфистроф. Встречное течение». Кинолента рассказывает об уникальном творчестве Марины Федоровны: о ее стихах, большой серьезной работе, связанной с родным языком и родной землей. В главной роли — сама поэт, драматург, прозаик, режиссер и тележурналист Марина Карягина.

По окончании фестиваля Марине Федоровне был вручен переходящий флаг. Это означает, что мастеров пера из разных регионов страны в следующем году примет Чувашия.