Президент России подписал закон о троекратном росте акцизов на некоторые виды алкоголя

Акцизные ставки увеличатся с мая 2024 года на некоторые виды алкогольных напитков, в том числе вина и шампанское, пишет «Российская газета». В минувшем июле были приняты поправки, которые увеличивали с января 2024 года ставку акциза на вино до 36 рублей с нынешних 34. Подписанный главой государства документ поднимает налог до 108 рублей за литр с 1 мая 2024 года. Следующие индексации ставки до 112 и 116 рублей запланированы на начало 2025 и 2026 годов соответственно.

Этим же законом вводятся новые акцизы на сигареты и папиросы. Так, с января 2024 года ставка составит 2813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей. В 2025 году ставку увеличат до 2926 рублей плюс 16% расчетной стоимости, или не менее 3973 рублей.

Как считают эксперты, в этой связи заметно подорожает как импортное, так и отечественное вино. Просто отечественные производители получат налоговый вычет из суммы акциза, если используют российский виноград, а иностранные не получат. Тем не менее и российские виноделы тоже будут платить больше налогов с учетом всех вычетов, а значит, цены на вино отечественного производства вырастут.