27 ноября — День самозанятых

Пять лет назад, 27 ноября 2018 года, в России был подписан закон о налоге на профессиональный доход. С тех пор 27 ноября отмечается День самозанятых.

В Чувашии на сегодня зарегистрировано более 51 тыс. предпринимателей данной категории. Наравне с другими бизнес-субъектами они получили доступ к инструментам государственной поддержки. По данным центра «Мой бизнес», с 2020 года самозанятые республики заработали больше 10 млрд рублей. Наиболее популярные виды их бизнеса — автоперевозки, строительные, информационные, бытовые услуги, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Одна из популярных мер поддержки самозанятых — ярмарочные мероприятия. На следующей неделе, 9 декабря, в чебоксарском торгово-развлекательном центре «Каскад» пройдет «МОЙ БИЗНЕС. BAZAR». Самозанятые мастера и ремесленники смогут представить здесь свои работы — украшения, предметы декора, крафтовые продукты питания, игрушки.