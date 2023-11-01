В Чебоксарах прошли пожарно-тактические учения подразделений МЧС России

Условный пожар, который пришлось ликвидировать огнеборцам, возник в квартире на десятом этаже дома по улице Гражданской. К моменту, когда прибыли спасатели, огонь в квартире успел набрать силу, а густой дым окутал весь этаж, лишая возможности нормально дышать и выбраться в подъезд.

Тогда специальная группа газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств эвакуировала пятерых пострадавших. В аварийно-спасательных работах задействовали восемь единиц основной и специальной пожарной техники — автоцистерны и коленчатый автоподъемник, 36 человек личного состава.

Надо сказать, что подобные учения проводятся довольно часто. Они показывают, насколько хорошо спасательные службы готовы к чрезвычайным ситуациям. Поэтому спасатели работали, как на реальном вызове.

В МЧС России по Чувашии напоминают, что в многоквартирных домах пути эвакуации надо держать свободными и парковать во дворах машины так, чтобы не создавать препятствия для служебного транспорта.