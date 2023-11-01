«Советская Чувашия» рекомендует к просмотру

В рамках Года педагога и наставника в Чувашии реализуется проект «Учитель нашего времени», направленный на популяризацию спектра педагогических профессий и рассказывающий о молодых учителях региона.

Проект, получивший поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), инициирован Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева.