«Советская Чувашия» рекомендует к просмотру

В рамках Года педагога и наставника в Чувашии реализуется проект «Учитель нашего времени», направленный на популяризацию спектра педагогических профессий и рассказывающий о молодых учителях региона.
Проект, получивший поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), инициирован Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева.
Инга Егорова, руководитель проекта «Учитель нашего времени»:
«В рамках создания документальных фильмов мы рассказываем о том, как живут молодые учителя Чувашии, которые выбрали профессию учителя и успешно работают в школах республики. Мы обратились к тем молодым учителям, которые вдохновляют окружающих не только как профессионалы своего дела, но и как яркие личности. Все они — выпускники нашего вуза, которые выбрали работу в школе и делают свое дело с огромным воодушевлением».