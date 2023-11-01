26 ноября — День матери

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днем матери!

Этот праздник объединяет каждого из нас в желании выразить огромную признательность и благодарность самым родным, самым нежным, самым дорогим и любимым мамам. Мама — сколько тепла и нежности таит это первое и главное слово, которым называют самого дорогого и единственного человека. Материнство — главное предназначение женщины. Мамы дарят жизнь и посвящают себя целиком детям, окружают их теплом и лаской, воспитывают, помогают стать самостоятельными и успешными людьми. Пример матери оказывает большое влияние на развитие и формирование личности ребенка, сохранение духовных ценностей и идеалов добра. Не случайно художники и поэты всегда прославляли Россию как Родину-мать.

Материнская любовь — это лучик света, который всегда согревает и защищает нас, независимо от того, сколько нам лет. Мудрые слова и ласковые объятия успокаивают и придают уверенность.

Спасибо вам, дорогие мамы, за вашу неоценимую роль в жизни каждого человека. Особые слова признательности — матерям военнослужащих, защищающих безопасность и суверенитет России. Ваши сыновья — настоящие герои, достойные сыны Отечества, ими гордится весь наш народ. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Пусть ваше материнское сердце всегда будет наполнено радостью и гордостью за ваших детей.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Дорогие женщины, любимые мамы и бабушки!

Примите искренние поздравления с прекрасным праздником — Днем матери!

Вы самые близкие и родные люди, которые подарили каждому из нас жизнь, понимают лучше всех и помогают в каждую минуту. С чувством сердечной признательности обращаемся к вам, милые наши мамы и бабушки, благодарим за все, что вы делаете для нас, за вашу бесконечную любовь и душевную теплоту.

Материнство — бесценное богатство человечества. Вы являетесь олицетворением семейных ценностей и традиций, обеспечиваете связь поколений, поддерживаете домашний очаг, вносите неоценимый вклад в воспитание детей. Глубокое уважение и низкий поклон вам за чуткость, терпение и заботу, верность своему высокому призванию. Все это вселяет в людях надежду на лучшее и уверенность в собственных силах.

Желаю всем матерям испытывать гордость за своих детей и всегда чувствовать ответную любовь и нежность. Счастья и здоровья вам, мира, добра, благополучия.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов