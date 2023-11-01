Карты и платки на книжных страницах

На днях из печати вышли две новые книги о вышивке: книга-альбом «Вышитая Россия» и альбом-каталог «Чувашская вышивка: свадебные платки и покрывала из собрания Российского этнографического музея». Полноцветные издания в твердом переплете изданы Чувашским национальным музеем при поддержке правительства Чувашии.

Как сообщают в Минкультуры Чувашии, книга-альбом «Вышитая Россия» — это творческий отчет со Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия», который прошел в республике в августе и собрал в Чебоксарах вышитые карты 70 регионов. А альбом-каталог «Чувашская вышивка: свадебные платки и покрывала из собрания Российского этнографического музея» знакомит с вышитыми атрибутами свадебной обрядности чувашей XIX — первой половины XX века. В собрании музея коллекция предметов чувашского свадебного обряда — крупнейшая в стране, значительная их часть публикуется впервые. В книге также представлены схемы вышивки 30 орнаментов, использовавшихся в их декоре, и исторические фотографии. Первыми альбом получат в дар от Чувашского национального музея 13 призеров межрегионального конкурса профессиональных вышивальщиц «Живи, узор чувашский!».