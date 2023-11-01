Маленькие звезды детского театра

Продолжается республиканский этап фестиваля школьных театров «АСАМ», приуроченный к Году счастливого детства. Он проходит при поддержке Минкультуры, Минобразования и Союза женщин Чувашии.

В Чувашском государственном театре кукол выступили театральная студия «Лица» алатырской средней школы №?2 с музыкальной сказкой «Дюймовочка» и ученики Чуварлейской средней школы Алатырского округа со спектаклем «Волк и семеро козлят».

Красочное действо начиналось уже в фойе театра — ребята исполняли флешмобы, мордовские и чувашские танцы. «Наша группа «Баягине», что в переводе означает «Колокольчик», представляет мордовскую народность. У нас село мордовское, поэтому мы хотим показать всем, кто мы», — говорит учитель мордовского языка и литературы Алтышевской школы Ирина Долгова. По ее словам фестиваль «АСАМ» очень полезен, так как дети пробуют свои силы уже в более широком масштабе: «Они смотрят на других, учатся у них, общаются».

Каждый показ спектаклей школьных театров начинается с трансляции видеоприветствия инициатора фестиваля, депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой. Это, считают организаторы, придает ребятам особый настрой и дает возможность почувствовать себя настоящими артистами на профессиональной театральной сцене.

Почетными зрителями детских фестивальных показов стали председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Георгий Богуславский.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: «С удовольствием посмотрела постановку по сказке «Волк и семеро козлят». Очень понравился этот добрый и трогательный спектакль. Сам фестиваль «АСАМ» — уникальная возможность для детей проявить артистические способности, получить опыт выступления на сценах профессиональных театров, вдохновиться на новые творческие свершения».

Поддержать своих на фестивале приехала в Чебоксары глава администрации Алатырского округа Нина Шпилевая. И они, и другие сидящие в зале зрители, не скупились на аплодисменты. Яркие костюмы, танцевальные номера, харизматичные детские выступления придавали спектаклям особую атмосферу. Да и к режиссуре у школьных театров особый подход. Например, постановку всем известной сказки «Волк и семеро козлят» дети играли совершенно по-новому. Вместо злого волка появляется добрый в душе лесной зверь, который стал плохим потому, что у него никогда не было семьи. Козлята помогают волку обрести дом, верных друзей, семью. Теперь он не одинок!

«Когда дети пытаются рассказать нам какую-то историю своими словами, происходит процесс идентификации. Это очень важно для самого ребенка, — говорит доцент Чувашского института культуры и искусств, член жюри фестиваля «АСАМ» Алексей Болдырев. — Я считаю, что и дети, и руководители театров провели огромную работу».

Финалисты фестиваля школьных театров «АСАМ» будут определены в декабре 2023 года.

Александра Борисова