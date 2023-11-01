Как согласовать границу садового участка?

Являюсь собственником участка в садоводческом товариществе. Решила провести его межевание. Вызвала кадастрового инженера, он сделал обмер. При подготовке межевого плана для согласования с соседями выяснилось, что у соседнего участка фактически нет собственника. Он умер 10 лет назад, родственники вступили в наследство, но право собственности до сих пор не оформили. Что мне делать, с кем согласовать межевой план моего участка?

Анна Анциферова, г. Канаш

— При межевании участка необходимо провести согласование его местоположения со всеми собственниками смежных территорий, границы которых не определены в соответствии с требованиями действующего законодательства, — сообщила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — Поиском собственников соседних участков занимается кадастровый инженер. Это — его прямая обязанность. Но если владелец участка, который предстоит межевать, владеет необходимой информацией, он может помочь кадастровому инженеру разыскать смежников.

В случае смерти гражданина право собственности на ранее принадлежащее ему имущество переходит к наследнику, чье право собственности на имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от того, зарегистрировал ли он это право в Росреестре. Поэтому согласовывать границы земельного участка можно с наследником.

Если найти наследника не удалось, то кадастровый инженер размещает в газете, по месту нахождения земельного участка, объявление о согласовании границ участка, указав, что возражения принимаются в течение месяца с момента опубликования. Если отклики не поступили, то спустя месяц граница считается согласованной. После этого кадастровый инженер оформляет акт согласования и передает владельцу участка межевой план на диске. С этим комплектом он должен обратиться в любой офис МФЦ.

Подготовила Марина Иванова