С наградой!

Почетный работник ФНС России
Миронова Наталья Алексеевна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Порфирьев Владимир Анатольевич — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике.
Отличник ФНС России
Овчинников Александр Витальевич — заместитель руководителя УФНС России по Чувашской Республике;
Сорокина Елена Владимировна — заместитель руководителя УФНС России по Чувашской Республике.
Почетная грамота ФНС России
Каллина Маргарита Ивановна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Лавриненко Людмила Борисовна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Сергеева Лариса Валентиновна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике.
Благодарность руководителя ФНС России
Наумов Александр Николаевич — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Павлова Надежда Петровна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Павлова Татьяна Николаевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Турбина Юлия Валерьевна — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике;
Ярабаева Елена Валерьевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике.
Кроме того, ряд сотрудников отмечены наградами Главы Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств.
Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.