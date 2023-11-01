С наградой!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Почетный работник ФНС России

Миронова Наталья Алексеевна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Порфирьев Владимир Анатольевич — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике.

Отличник ФНС России

Овчинников Александр Витальевич — заместитель руководителя УФНС России по Чувашской Республике;
Сорокина Елена Владимировна — заместитель руководителя УФНС России по Чувашской Республике.

Почетная грамота ФНС России

Каллина Маргарита Ивановна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Лавриненко Людмила Борисовна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Сергеева Лариса Валентиновна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике.

Благодарность руководителя ФНС России

Наумов Александр Николаевич — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Павлова Надежда Петровна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Павлова Татьяна Николаевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Турбина Юлия Валерьевна — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике;
Ярабаева Елена Валерьевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике.

Кроме того, ряд сотрудников отмечены наградами Главы Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств.

Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.



Читайте также:

«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»
«Золотая шайба» у чувашских мальчишек
Конькобежец из Чувашии - в топ-5 Кубка мира
Мария Кузнецова выиграла бронзу чемпионата Европы по спортивной борьбе
Парабадминтонистка из Чувашии Татьяна Гуреева завоевала две медали на международном турнире
«Пока я живу — я счастлива»
Велогонщик Александр Григорьев выиграл "бронзу" на соревнованиях в Португалии
Многодетной семье Шишовых вручили юбилейные медали в честь 100-летия Чувашской автономии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.