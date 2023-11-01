С наградой!

Почетный работник ФНС России

Миронова Наталья Алексеевна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Порфирьев Владимир Анатольевич — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике.

Отличник ФНС России

Овчинников Александр Витальевич — заместитель руководителя УФНС России по Чувашской Республике;

Сорокина Елена Владимировна — заместитель руководителя УФНС России по Чувашской Республике.

Почетная грамота ФНС России

Каллина Маргарита Ивановна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Лавриненко Людмила Борисовна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Сергеева Лариса Валентиновна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике.

Благодарность руководителя ФНС России

Наумов Александр Николаевич — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Павлова Надежда Петровна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Павлова Татьяна Николаевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Турбина Юлия Валерьевна — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике;

Ярабаева Елена Валерьевна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике.

Кроме того, ряд сотрудников отмечены наградами Главы Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств.

Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.