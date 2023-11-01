Борьба шла до последних секунд…

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На базе республиканской спортшколы олимпийского резерва № 5 им. В.Н. Кочкова состоялся XVII Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин на призы Героя России, генерал-лейтенанта, президента Федерации спортивной борьбы Чувашии Николая Гаврилова.
В течение двух дней за призы престижных соревнований сражались более 140 перспективных спортсменов из 25 регионов России, сообщили в Минспорта Чувашии. Борцы выкладывались на 100%, чтобы получить заветную награду. Спортсмены из Чувашии завоевали на турнире четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись Кирилл Бахметьев (вес до 61 кг), Руслан Самарин (вес до 74 кг), Еремей Сергеев (вес до 92 кг), Арсений Сергеев (вес до 97 кг).

Опубликовано: 20 ноября 2023 г.


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