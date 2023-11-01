«Прокачать» своего игрового персонажа одному из чебоксарских школьников помогла родная бабушка. Правда, сделала она это не из добрых побуждений. Более того — все произошло без ее участия и согласия.
Все выяснилось, когда женщина обнаружила пропажу около 50 тысяч рублей со своего счета и обратилась в полицию. Как оказалось, мошенники добрались до сбережений потерпевшей с помощью ее внука. Накануне мальчик, который увлекается онлайн-играми, увидел сообщение, предлагающее бесплатно улучшить своего персонажа. В надежде получить игровую валюту и супероружие для героя девятилетний школьник сделал все, что просили злоумышленники, не подозревая, что предоставляет неизвестным доступ к счету бабушки.
Достичь нового уровня в игре юному геймеру все же не удалось. Его мама, узнав о случившемся, удалила игру из телефона. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
«Прокачать» игрового персонажа школьнику «помогла» родная бабушка
«Прокачать» своего игрового персонажа одному из чебоксарских школьников помогла родная бабушка. Правда, сделала она это не из добрых побуждений. Более того — все произошло без ее участия и согласия.