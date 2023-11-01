«Прокачать» игрового персонажа школьнику «помогла» родная бабушка

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Прокачать» своего игрового персонажа одному из чебоксарских школьников помогла родная бабушка. Правда, сделала она это не из добрых побуждений. Более того — все произошло без ее участия и согласия.
Все выяснилось, когда женщина обнаружила пропажу около 50 тысяч рублей со своего счета и обратилась в полицию. Как оказалось, мошенники добрались до сбережений потерпевшей с помощью ее внука. Накануне мальчик, который увлекается онлайн-играми, увидел сообщение, предлагающее бесплатно улучшить своего персонажа. В надежде получить игровую валюту и супероружие для героя девятилетний школьник сделал все, что просили злоумышленники, не подозревая, что предоставляет неизвестным доступ к счету бабушки.
Достичь нового уровня в игре юному геймеру все же не удалось. Его мама, узнав о случившемся, удалила игру из телефона. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Опубликовано: 20 ноября 2023 г.


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