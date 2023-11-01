Мошенники обманули учителя из Чебоксар, представившись директором школы

Во всех отношениях неприятный случай произошел с учителем одной из чебоксарских школ. Ей поступило сообщение в одном из мессенджеров. Она, может, и проигнорировала бы его, но под контактным лицом значился профиль директора школы, в которой она честно трудилась.

В сообщении учительницу предупредили о предстоящем звонке от людей, указания которых она должна была выполнить. Вскоре ей позвонил неизвестный, представился работником банка. Он рассказал, что мошенники подали несколько заявок на оформление кредитов от ее имени, а также оставили заявление на смену номера телефона. Женщину попросили отменить незаконные действия, а для этого ей необходимо было оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Поверив в услышанное, учитель выполнила все указания звонивших «банкиров». К сожалению, она поздно поняла, что это были аферисты, и потеряла около двух миллионов рублей.

Почти одновременно по такой же схеме у другой чебоксарской учительницы выманили более миллиона рублей.

Сотрудники полиции предупреждают, что в настоящее время преступным посягательствам аферистов наиболее подвержены учителя и медицинские работники. Сначала преступники создают аккаунт с фото их руководителей, затем пишут потенциальным жертвам о предстоящем важном звонке должностных лиц, указания которых надо выполнить, а затем звонят от имени банковских работников или сотрудников правоохранительных органов и требуют перевода денежных средств.

В МВД России по городу Чебоксары напоминают, что ни те, ни другие никогда не попросят вас перевести деньги на какой-либо счет.