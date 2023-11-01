В Чувашии простились с футболистом Лесиным

Состоявшийся 12 ноября заключительный матч сезона во Втором дивизионе в Вурнарах начался с минуты молчания в память о трагически ушедшем из жизни экс-футболисте клуба «Химик-Август» Алексее Лесине.

Как уже сообщала «СЧ», спортсмен, погибший в Сочи 6 ноября, несколько лет играл за этот футбольный клуб. Перед началом матча фотография Лесина появилась на главном экране стадиона. Похоронили спортсмена в этот же день на кладбище в Яушах под Чебоксарами. Проститься с ним пришли его друзья и коллеги.

Между тем, как сообщают федеральные СМИ, 11 ноября СУ СКР по Краснодарскому краю по факту гибели Алексея Лесина возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).