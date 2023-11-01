По уровню защищенности потребителей Чувашия снова в десятке лучших

Рейтинг по защите прав потребителей в регионах страны составлен по результатам исследований за 2021–2022 годы, проведенных Объединением потребителей России. Цель рейтинга — представить общественную оценку эффективности национальной системы защиты прав потребителей на региональном уровне, проанализировать практические действия по защите потребительских интересов граждан. На первой строчке рейтинга оказался Башкортостан, Чувашия заняла седьмое место, опередив такие крупные регионы, как Новосибирская область и Москва, и ряд других регионов. Как сообщают в Минэкономразвития республики, по результатам двух предыдущих исследований Чувашия также входила в ТОП–10 лучших регионов, занимая 9-е и 10-е места.