Чувашская продукция демонстрируется на выставке в Шанхае

Молоко в уже подзабытых нами стеклянных бутылках, фрукты и ягоды сублимационной сушки, супы быстрого приготовления и даже съедобные обезвоженные цветы — все это, сообщают в Минэкономразвития республики, сельхозпроизводители из Чувашии продемонстрировали на международной выставке продуктов питания, напитков, пекарского дела и ресторанного бизнеса в Шанхае.

У делегатов нашей республики на этой выставке был свой коллективный стенд. Всего же в международном продуктовом смотре достижений участвовали 2,5 тысячи предприятий и фирм из 30 стран мира. Площадь российской экспозиции, сообщают в СМИ, в 2023 году достигает 1700 квадратных метров — это в два раза больше, чем в 2022 году. Участие представителей Чувашии в выставке в Китае поддержал республиканский Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта малого и среднего предпринимательства.