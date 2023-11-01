Он был замечательным человеком, талантливым руководителем

10 ноября у многих из нас отмечено в памятных датах как день рождения Николая Егоровича Львова, много лет возглавлявшего Чебоксарский хлебокомбинат. Кто не мог в этот день заглянуть в гости, обязательно звонил, присылал поздравления. Увы, нынче поздравить его мы не сможем — в январе этого года Николая Егоровича не стало.

Да, его нет с нами, но жива память об этом замечательном человеке, талантливом руководителе, много сделавшем для развития торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности республики.

Уроженцем деревни Напольные Котяки и сейчас гордятся в родном Канашском районе, помнят Николая Егоровича и те, кто работал вместе с ним на Чувашском хладокомбинате и Чебоксарском хлебокомбинате.

Отличник советской торговли и заслуженный работник промышленности Чувашской Республики он смело внедрял на производстве новые технологии, создал в Чебоксарах полюбившуюся многим фирменную торговую сеть магазинов «Хлебушко», а на российских выставках продукция хлебокомбината была отмечена высокими наградами за качество.

За всеми директорскими хлопотами Николай Егорович успевал работать и на благо города как депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов. Этот энергичный человек был настоящим профессионалом своего дела. Таким мы будем помнить его всегда.

Друзья и коллеги