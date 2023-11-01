Похороны футболиста Алексея Лесина пройдут в Чебоксарах 12 ноября

30-летний спортсмен, уроженец Чувашии, погиб в Сочи. Как пишет «Российская газета», он утонул на пляже, тело футболиста обнаружили 6 ноября. В Сочи Алексей приехал для участия во Всероссийском турнире по футболу в составе ижевской команды «Делин».

Футболом Алексей начал заниматься с 6 лет, ведь перед ним был яркий пример преданного спорту человека — его отца, тренера-преподавателя по футболу Сергея Николаевича Лесина, сообщают в Минспорте Чувашии. Талантливый молодой человек навсегда полюбил футбол и посвятил ему жизнь — в разные годы играл за команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», «LAVA», «БОМИК».

Прощание с Алексеем Лесиным состоится в 11.30 по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, 9в.