Героям СВО — новая льгота, а догазификация раздвигает границы

Земельные участки ряду участников специальной военной операции будут предоставляться бесплатно. А число домовладений, входящих в программу догазификации, увеличивается. Данные вопросы рассмотрены на очередном заседании правительства республики под председательством вице-премьера Павла Данилова.

Представленный и. о. министра экономического развития и имущественных отношений Надеждой Столяровой законопроект «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Чувашской Республики» разработан в соответствии с распоряжением Президента страны в целях социальной поддержки участников СВО. Документ предусматривает бесплатное предоставление участков тем, кто заключил контракт о пребывании в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач Вооруженных сил, а также лицам, проходящим службу в Нацгвардии и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий. Земельные участки будут также предоставляться членам семей указанных военнослужащих и лиц, погибших или умерших вследствие ранения, травмы, контузии, полученных в ходе СВО.

Руководитель республиканской Госслужбы по делам юстиции Дмитрий Сержантов озвучил проект поправок в законы «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» и «О выборах Главы Чувашской Республики». Эти документы дополняются, в частности, положениями об особенностях организации выборов при голосовании избирателей, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Вносится также статья о проведении выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения.

Подпрограмма модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках госпрограммы модернизации и развития сферы ЖКХ Чувашии получает дополнительное финансирование за счет выделения средств из резервного фонда Кабинета министров, доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов. Они пойдут на строительство блочно-модульной газовой котельной сельского Дома культуры в с. Старочелны-Сюрбеево Комсомольского округа, капитальный ремонт объектов теплоснабжения Канашской центральной районной больницы. За счет этих средств актуализируется также план-график догазификации республики. Вместо предусмотренных действующим планом 6315 домовладений догазификация будет проведена в 6941 домовладении.

На заседании Кабмина был утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за девять месяцев текущего года. Рассмотрены также вопросы о государственной информационной системе в сфере здравоохранения и об оргкомитете по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения А.Г. Николаева.

Кстати

7 ноября Глава Чувашии подписал указ, согласно которому с 1 сентября 2023 года единовременная (разовая) денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции, увеличивается в три раза и составит 150 тысяч рублей. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 года. При этом контракт должен быть подписан через Военный комиссариат Чувашской Республики или пункт отбора на военную службу по контракту г. Чебоксары.

Это говорит о поддержке всех, кто готов встать на защиту Отечества в это непростое для страны время, как безусловном приоритете правительства республики, с одной стороны, с другой — о растущих возможностях бюджета Чувашии, сообщили в пресс-службе Главы республики. И уточнили — данная выплата предоставляется в проактивном формате, без подачи гражданами заявлений и документов, на основании списка, представляемого Военным комиссариатом Чувашской Республики в Минтруд Чувашии.