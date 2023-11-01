Для борьбы с диабетом модернизируют больницы Чувашии

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Чувашия получит 20 млн рублей на модернизацию медучреждений для пациентов с сахарным диабетом, сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Финансовые средства предназначены для дополнительного оснащения 11 сельских больниц республики оборудованием для выявления диабета и контроля над состоянием людей с соответствующим диагнозом.

Эта работа проводится в рамках профильного федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который стартовал в 2023 году по инициативе Президента России Владимира Путина.