Студенты Московского политеха правильно настроили дрон и заняли призовое место

Команда студентов-первокурсников Чебоксарского филиала Московского политехнического университета в составе Даниила Иванова, Леонида Ризова и Алексея Луконина заняла второе место на соревнованиях «Аэробот-2023», сообщили в официальной группе вуза в социальной сети ВКонтакте. Этот конкурс направлен на поиск лучших решений для управления дронами, разработки и эксплуатации перспективных робототехнических комплексов. Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд из 7 регионов России.

В ходе конкурса беспилотные летательные аппараты выполняли полеты на специальном полигоне, имитирующем городскую застройку. По его условиям командам изначально не была известна расстановка препятствий, а управление дроном происходило благодаря средствам технического зрения.