Деньги с неба не падают, а финансовые вложения не гарантируют обещанный доход

Доверчивость не приносит прибыли

Более того, есть вероятность нарваться на мошенников и потерять то, что имеешь.

Так, чебоксарка поверила мошеннику, который представился ей финансовым блогером. Женщина рассказала полицейским, что увидела в интернете рекламу, которая красочно описывала перспективы ежедневного дохода от вложений. Кликнув по ссылке, она перешла на блог «финансового эксперта» и указала там номер своего телефона для связи. Вскоре ей позвонил неизвестный и убедил в том, что женщина сделала правильный выбор в пользу инвестиций и сможет получать не менее полутора тысяч ежедневно.

Поверив, потерпевшая открыла доступ злоумышленнику к своим счетам, после чего тот перевел себе все ее сбережения. Затем по его указанию она сдала украшения в ломбард, вырученные деньги перевела на продиктованные «блогером» счета и оформила несколько кредитов и микрозаймов. Когда женщина пожаловалась, что у нее больше нет денег, злоумышленник предложил ей взять кредит под залог квартиры и даже обещал посодействовать в оформлении сделки. Именно после этого предложения она поняла, что больше месяца находилась на крючке у афериста. В общей сложности чебоксарка перевела мошеннику более 600 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Похожий случай произошел и с жителем Новочебоксарска. Потерпевший перевел на указанные мошенником счета заемные средства в размере 1938000 рублей. По его словам, в середине августа этого года он просматривал брокерские сайты для получения дополнительного заработка. Вскоре к нему позвонил незнакомец, представившийся аналитиком рынка инвестиций, и предложил попробовать себя в этой сфере.

Первоначального взноса в размере 10000 рублей у потерпевшего не было, их он занял у приятеля. Далее, действуя по указке злоумышленника, мужчина набирал заемные средства и переводил их по указанным счетам, думая, что они направляются на его брокерский счет и в дальнейшем обеспечат ему приличный доход. Потерпевший понял, что его обманывают, в тот момент, когда ему предложили занять очередную сумму под залог квартиры.

По данному факту также возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленника.