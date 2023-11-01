Новая сказка покоряет сердца и собирает кассу

Жанр сказки и фэнтези стал новым трендом в российском кинематографе. Вот уже неделю залы собирает история про Емелю. В новогодние праздники зрителей зовут в кино на «Бременских музыкантов». В следующем году выйдут «Летучий корабль», «Волшебник Изумрудного города» и «Огниво». Премьера фэнтези про гостью из будущего Алису Селезневу «Сто лет тому вперед» перенесена с декабря этого года на апрель 2024-го. Вряд ли эти фильмы побьют рекорд «Чебурашки», но деньги на сказках можно заработать неплохие. В чебоксарских кинотеатрах днем в будни (самое провальное время для показов) на сеансах «По щучьему велению» целые школьные классы. Впрочем, эта сказка заслуживает внимания.

Режиссер — Александр Войтинский,

продолжительность — 1 час 55 минут,

места съемок: Санкт-Петербург, Тюменская область, Пермский край

Сказка — ложь, да в ней намек

В лучших традициях мирового кинематографа — снимать такие фильмы для детей, чтобы они были интересны и взрослым. Люди разных возрастов видят в этих историях каждый свое.

«Я так переживала, что из царства Кощея Емеля не вернется», — громко говорит одна девочка другой в фойе кинотеатра по завершении фильма. Я прислушиваюсь к их разговору и думаю: куда он денется, вот об этом я точно не волновалась. Мне же по-женски было обидно, что, устремляясь в мужья к царевой дочке, Емеля не замечает влюбленной в него Василисы. Вот она, настоящая любовь, рядом ходит, только руку протяни, но нет же, нам нужно то, что недоступно!

Создатели фильма в одной истории собрали Емелю, Василису, Кота Баюна, Кощея и морского царя. Впрочем, десять лет назад в Чебоксарах в Русском драмтеатре режиссер Владимир Красотин тоже ставил спектакль «По щучьему велению» по пьесе Елизаветы Тараховской и мотивам русских народных сказок, где, к примеру, была еще и царевна Несмеяна, персонаж из другой истории. Главное, что и в театральной постановке, и в фильме есть волшебная щука и остается неизменным принцип исполнения желаний.

На что точно обращают внимание взрослые зрители и могут совершенно не заметить дети: политический подтекст. Царевна Анфиса Феофановна (Алина Алексеева) падка на все заграничное. Она одевается и причесывается по европейской моде, заставляет свою горничную носить каблуки и привечает в царском тереме английского посла (Юрий Колокольников).

— Расскажите мне про Лондон, — кокетливо просит Анфиса, пытаясь завлечь посла в свои сети.

— London is a capital of Great Britain, — томно отвечает ей лорд.

А большего знать про Лондон русскому человеку и незачем. Понятно, что любви между царевной и послом нет — сплошной расчет и с ее стороны, и с его.

«Папа, опять получается, что заграничное лучше?» — не столько спрашивает, сколько констатирует Анфиса, когда они с царем-батюшкой (Роман Мадянов) разглядывают очередное достижение прогресса, которое посол притащил в терем.

И понятно, что мужик Емеля своим горячим желанием жениться на Анфисе только путает ей все карты. Географические — с теми странами, где она видит себя царицей или королевой.

И вторая недетская линия — с Василисой, которую сыграла Мила Ершова. Емеля сразу догадывается, что Щука — это заколдованная девушка. В простом сарафане с косой, она хоть и красавица, а все же не царевна, и расспрашивать, какого она роду-племени и за что с ней такая беда приключилась, Емеле некогда, да и неинтересно. Поначалу он раздражает ее своим бахвальством и самоуверенностью, и она его, как сейчас говорят, «троллит», но постепенно, разглядев в парне добрую душу, веселый нрав и умение не пасовать перед трудностями, влюбляется в него. Безответно. У Емели на уме только Анфиса. И не потому, что девушка как-то уж очаровала его, а потому, что он уверен: его место в царском тереме! Главное, что зятю царя работать не придется!

Загадочная русская душа

Многие исследователи русских сказок сходятся во мнении, что образ Емели — это архетип русского народа. И он совсем не дурак и не лентяй, хотя может производить такое впечатление. В сказке Алексея Толстого у него есть старшие братья, люди очень прагматичные, они уезжают в город торговать. И это в их глазах он простак, который выгоды для себя не ищет.

Щука, исполняя первые два желания Емели, подкалывает его: «Каждый раз меня люди удивляют, желания по росту своему выбирают. Если он сам никакусенький, то и желания у него никакусенькие». А что загадывает Емеля в фильме? Город посмотреть, не слезая с печи, и чтобы лето сменило зиму, а то холодно ему верхом на печи разъезжать. Ни дома нового, ни еды заморской или одежды дорогой — никакого богатства Емеля у Щуки не просит. Нужно, чтобы кто-то делал за нас работу, чтобы ничего не отвлекало от рефлексии и мечтаний. А если мечтать, то, конечно, масштабно: «Полюбить — так королеву!»

Выполняя задания Анфисы, Емеля не боится отправиться в царство мертвых, откуда, понятное дело, еще никто не возвращался, но при этом трусит подойти к отцу. Из родительского дома он умчался на печи, потом бросил печь в озере и гнева батюшки опасается. Ему лень было помогать отцу в кузнице, но зато он готов хоть полсвета обойти в поисках баяна-самоиграна и скатерти-самобранки. Это тоже все испытания от Анфисы. Он способен найти подход и к царю, который ратует за все отечественное, и к вредному Коту Баюну, привыкшему питаться человечиной.

У Емели тонкая душевная организация и особая восприимчивость к несправедливости, потому он легко расплакался, услышав песню про двух несчастных котят в исполнении Баюна.

Его сердце вообще открыто для страданий. При этом нельзя сказать, что он сам решает свои проблемы: второе задание за него выполняет Василиса, да и с третьим без нее ничего бы не вышло. Хотя здесь надо отдать ему должное — к помощи колдовства в вопросе женитьбы Емеля не прибегает.

И вот это попадание в архетип, скорее всего, будет вознаграждено кассовыми сборами, и сказка имеет шансы войти в пятерку лучших российских картин этого года наряду с «Чебурашкой», «Праведником» и «Вызовом». А что, эти фильмы тоже про русский характер!

Точное попадание в образ

Здесь еще и очень удачный кастинг: нет раздражающих персонажей, как, например, в «Коньке-Горбунке», создатели которого делали и эту сказку. А приглашение Никиты Кологривого на главную роль — просто попадание в десятку. Обаятельный, веселый, легкий, абсолютно естественный в кадре, 29-летний актер уже становится узнаваемым. В его фильмографии почти 60 ролей, но главных пока немного. А если он продолжит и дальше играть неунывающих парней, похожих на Емелю — этот образ телезрителю пока не надоел — то, наверное, станет таким же популярным, как Виктор Хориняк после выхода «Последнего богатыря».

Прекрасный царь вышел у Романа Мадянова. Он сам в общем-то тоже мужик, которому плотничать в мастерской нравится больше, чем восседать на троне и управлять государством. И видно, что ему по духу Емеля ближе англоманки-дочери.

И история на «подумать на досуге» для «политических гурманов», как любил говорить Сергей Брилев в бытность свою ведущим «Вестей в субботу». Откуда в этой сказке у главного героя-дурака взялось имя Емеля, если во всех остальных фигурирует исключительно Иван? И действительно ли впервые персонаж с таким именем появился еще во времена Екатерины Великой после подавления крестьянской войны под предводительством Пугачева? А сказочный Емеля и есть народный герой Емельян Иванович? Или это имя произошло от слова «земеля»? То есть земляк, свой человек, что, кстати, обыгрывается в фильме.

Лента долгая — она идет почти два часа — но смотрится легко. Благодаря динамичному действию — Емеля с Василисой все время в пути, а жанр роуд-муви увлекает всегда. И благодаря съемкам на природе: в Перми и под Тобольском. Бескрайние просторы, обрывы над рекой, высокие сосны, солнце — добавляют картине русского духа. В отсутствие в нашем прокате голливудских фильмов с их супергероями отечественное кино ищет образы, которые откликнулись и пришлись бы по сердцу как можно большему числу зрителей.